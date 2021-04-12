Цены на нефть слабо растут в отсутствии значимых факторов

Цены на нефть символически растут утором 12 апреля в отсутствие факторов, которые смогли бы серьезно повлиять на их динамику, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.00 московскому времени цена фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent с поставками в июне выросла на 0,08%, до $63, а майские фьючерсы на WTI прибавили 0,03%, до $59,34 за баррель.

Рынок замер из-за неуверенности инвесторов в дальнейшем спросе на нефть в Азии на фоне резкого увеличения роста заболеваемости коронавирусом. Самой сложной продолжает оставаться обстановка в Индии, где за все время было выявлено более 13 миллионов случаев COVID, при этом прирост продолжается, что становится поводом для введения властями новых ограничительных социально-экономических мер.

От падения цены на нефть спасает идея «победы» над коронавирусом за счет ускорения темпов вакцинации.

«Несмотря на то, что рост числа случаев заражения вирусом будет иметь свое влияние, кампания вакцинации продвигается очень хорошо», — рассказал агентству Bloomberg экономист OCBC Bank Хоуи Ли.

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