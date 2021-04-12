Ученые обнаружили загадочный космический объект и не могут объяснить его "поведение"

У ученых нередко бывает, что чем больше они что-то изучают, тем меньше понимают это явление. Такая ситуация сложилась сейчас с таинственным желеобразным космическим объектом, получившим за свои очертания название «USS Jellyfish» (медуза). USS это не «космический корабль», а «сверхкрутой спектр» радиоволн, которые испускает этот космический объект размерами в 1 млн световых лет!

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Большинство астрономов склоняются к мысли, что это остатки какой-то супертяжелой черной дыры, но чем больше они ее изучают, тем меньше понимают, с чем им довелось столкнуться.

«Медуза» находится в скоплении галактик Abell 2877, расположенном от нас в 340 млн световых лет. Это первый известный астрономам пример так называемого «polyphoenix», т.е. очень сложного и загадочного источника радиоволн.

Радиофеникс – космический объект, появившийся в результате взрыва страшной силы. Такую энергию может дать, к примеру, вспышка черной дыры. Рождение радиофеникса можно сравнивать с рождением мифической птицы феникса, которая сначала погибла в огне, но затем возродился из пепла.

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Астрономы из австралийского университета Кертин говорят, что обычные «фениксы» встречаются в космосе довольно часто. Космическая же медуза не только на много порядков больше по размерам, но и намного сложнее по составу. Это громадное «желе» видно лишь в очень узкой полоске радиосвета. Его можно разглядеть, если только знать, куда смотреть. Отсюда и часть названия - USS.

Состоит космическая медуза из похожего на лепесток огромного сгустка заряженной плазмы, окруженного «щупальцами» горячего газа. В довершение ко всему, это космическое «желе» еще и ведет себя очень странно, считает Торранс Ходжсон, открывший этот объект четыре горда назад. Сначала он, кстати, подумал, что просто крупно ошибся в расчетах, а не нашел космический объект.

«В то время, как на обычных частотах радиоволн она яркая,- говорит Ходжсон,- на частоте в 200 мегагерц излучение практически исчезает. Так быстро не исчезало излучение ни одного известных нам космических объектов из других галактик».

Ходжсон с коллегами полагает, что феномен радиофеникса образуется в результате старения активного ядра галактики, чаще всего состоящего из супертяжелых черных дыр.

Космическая медуза, полагает он, является остатками такого ядра, которому от роду два миллиарда лет. Столь почтенный даже по космическим меркам возраст объясняется «крутизной» спектра радиоволн объекта, намного превосходящей все, с чем приходилось раньше иметь дело астрономам.

Возможно, это облако, как дым после огня, вновь «вспыхнуло» на какое-то время в результате мягкого перемешивания галактических частиц, вызванного непонятным воздействием.

Многие космические объекты испускают радиоволны. Астрономы выделяют их характерные параметры и пытаются при помощи огромных телескопов разобраться, откуда они приходят. Именно в данных по радиоволнам Ходжсон и обнаружил в 2017 году странность, которую сначала посчитал ошибкой.

Ученые надеются найти еще немало космических объектов, похожих на USS Jellyfish, после того, как определят присущие ее радиоволнам характерные особенности.