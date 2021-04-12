Ozon планирует заняться кредитованием

Компания Ozon намерена получить банковскую лицензию для развития финансово-технических услуг, включая кредитование компаний-продавцов, рассказал в интервью Financial Times СЕО маркетплейса Александр Шульгин.

«Малому и среднему бизнесу сложно получить финансирование на приемлемых условиях. Оно либо слишком дорого, либо недоступно», - пояснил Шульгин.

Он уточнил, что Ozon располагает информацией, которая позволит принимать обоснованные решения в отношении размера кредита, необходимого продавцу, предлагающему свой товар на платформе маркетплейса.

Ozon привлек в конце 2020 года $1,2 млрд по итогам IPO и параллельного private placement в пользу основных акционеров АФК «Система» и Baring Vostok. Еще $750 млн было привлечено при помощи конвертируемых бондов, а в феврале ткущего года маркетплейс учредил собственную микрофинансовую компанию. Однако для предоставления финансовых услуг Ozon должен попасть в государственный реестр микрофинансовых организаций, который ведет ЦБ РФ. Компания владеет сервисом Ozon.Invest, который предлагает возможности кредитования продавцам.

При этом Шульгин не уточняет, как планируется организовать выход Ozon на банковский рынок. К примеру, компания Wildberries, которая является конкурентом Ozon, в аналогичной ситуации приобрела маленький банк из середины четвертой сотни по активам, по сути - просто банковскую лицензию. Также планирует поступить и «Яндекс» после срыва сделки по покупке TCS Group.

