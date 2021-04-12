Песков: прекращение авиасообщения с Турцией не связано с визитом Зеленского

Решение России о приостановке авиасообщения с Турцией не связано с визитом президента Украины Владимира Зеленского в эту страну, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Нет. Это связано с тревожной эпидемиологической ситуацией», – цитирует ТАСС его ответ на вопрос о возможной связи между поездкой Зеленского с ограничением полетов.

Сегодня, 12 апреля, вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова заявила, что Россия приостановила авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня. Исключение будет сделано для двух рейсов в неделю по направлению Стамбул — Москва и вывозных рейсов.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что Россия открыла авиасообщение с 30 странам, и в 21 из них наблюдается «дестабилизация ситуации» с распространением коронавируса. «Но самые высокие цифры заболеваемости зарегистрированы в Турецкой Республике. И я напомню: если в России это было 45 случаев на 100 тыс. населения, в Турции этот показатель составил 455 на 100 тыс. населения за неделю», — сказала она.

По словам Поповой, после возобновления авиасообщения при возвращении домой были протестированы почти 3 млн россиян, из которых у 25 тыс. человек обнаружили коронавирус. При этом 80% заразившихся — это россияне, прибывшие из Турции. Глава Роспотребнадзора добавила, что ситуация с распространением коронавируса в Турции осложняется с начала марта, и «на сегодняшний день темпы прироста не приостанавливаются».

10 апреля Зеленский посетил Турцию с рабочим визитом. По итогам переговоров президентов Турции Реджепа Эрдогана и Украины Владимира Зеленского была подписана совместная декларация. В числе прочего стороны, договорились поддержать создание «Крымской платформы» как инструмента для «урегулирования вопроса оккупации полуострова», они также намерены углубить сотрудничество в оборонной промышленности.