Правящая партия Германии определилась с кандидатурой преемника Меркель. Что это означает для России

Президиум немецкой партии Христианско-демократический союз (ХДС) поддержал выдвижение Армина Лашета кандидатом в канцлеры Германии от правящего блока ХДС/ХСС, сообщает Speigel.

Премьер-министр федеральной земли Гессен Фолькер Буфьезаявил, что кандидатуру Лашета на съезде партии поддержали не единогласно.

Конкурентом Лашета в борьбе за право выдвижения кандидатом в федеральные канцлеры Германии является лидер Христианско-демократического союза и премьер-министр Баварии Зёдер – его кандидатуру поддержало берлинское отделение ХДС. Маркус Зёдер является одним из самых популярных политиков в Германии, но действующий канцлер ФРГ Ангела Меркель поддерживает кандидатуру Лашета.

16 января 2021 года съезд ХДС избрал премьер-министра федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Армина Лашета новым руководителем партии. До октября 2018 года ХДС возглавляла Меркель, но затем попросила выбрать себе преемника на посту руководителя партии. Руководителем ХДС стала Аннегрет Крамп-Карренбауэр, но в партии решили, что в преддверии парламентских выборов, которые пройдут в сентябре этого года, им нужен более популярный среди избирателей руководитель. Кандидатуру Армина Лашета, который с 2012 года занимал должность заместителя ХДС, на съезде поддержала Ангела Меркель. Кроме него на должность председателя баллотировались Фридрих Мерц (бывший руководитель фракции ХДС в парламенте) и глава международного комитета Бундестага Норберт Рёттген.

В целом нынешний глава ХДС поддерживает политику канцлера в отношении России. Так, по вопросу строительства газопровода «Северный поток-2» Армин Лашет разделяет позицию действующего правительства, заявляя, что это чисто экономический проект, который должен быть реализован. Фридрих Мерц и Норберт Рёттген занимали более критическую позицию в отношении «Северного потока-2».

Однако Маркус Зёдер занимает еще более пророссийскую позицию. В январе 2021 года немецкий политик совершил визит Москву, в ходе которого встретился с мэром города Сергеем Собяниным. По информации Deutsche Welle в ходе поездки Маркус Зёдер мог встретиться с президентом России Владимиром Путиным.

7 марта премьер-министр Баварии Маркус Зёдер объявил о планах закупить 2,5 млн доз российской вакцины от коронавируса «Спутник V». По словам министра здравоохранения Баварии Клауса Холечека в течение 2021 года может начаться производство «Спутник V» на заводе в баварском городе Иллертиссен. При этом Холечек охарактеризовал российскую вакцину как «высокоэффективную».

Федеральные парламентские выборы в Германии состоятся 26 сентября 2021 года.