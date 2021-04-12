Прибалтика отказалась от российской электроэнергии

Страны Прибалтики впервые полностью отказались от электроэнергии из России в ходе эксперимента по выходу из энергокольца БРЭЛЛ, который намечен на 2025 год, пишет «Коммерсантъ».

Латвия без объяснения причин российской стороне прекратила на два дня, начиная с 8 апреля и до 11 апреля, коммерческий импорт электроэнергии из России. В это время произошло тестовое отключение ЛЭП между Белоруссией и Литвой перед выходом балтийских стран из энергокольца БРЭЛЛ, куда входят Белоруссия, Россия, Эстония, Латвия и Литва. В Минэнерго РФ рассказали изданию, что эксперимент по отключению ЛЭП между Белоруссией и Литвой не оказал никакого влияния на работу российской энергосистемы. В ведомстве отметили, что за этот период в России снизились цены на электроэнергию из-за падения спроса, вызванного прекращением экспортных поставок. В странах Балтии, наоборот, отмечен рост цен на электроэнергию.

Власти Литвы, Латвии и Эстонии приняли решение отказаться от поставок электричества из России и Белоруссии в 2019 году. Взамен российской электроэнергии Прибалтика планирует получать ее из Евросоюза, подключившись к сетям объединения не позднее 2025 года.