Путин намерен вернуть российской космонавтике лидирующие позиции

Президент вместе со спикером Госдумы Вячславом Володиным и первой женщиной-космонавтом Валентиной Терешковой посетил в праздничный понедельник город Энгельс в Саратовской области, близ места приземления Юрия Гагарина, и провел оттуда дистанционное совещание с руководителями космической отрасли.

«Наш долг и в том, чтобы и сегодня стремиться к тому, чтобы работа в ракетно-космической отрасли соответствовала той высоте, которую задали для нас первопроходцы космоса», — заявил Владимир Путин.

Он сделал акцент на том, что от состояния космической отрасли напрямую зависит обороноспособность страны.

«В новом, ХХI веке Россия должна достойно поддержать статус одной из ведущих ядерных и космических держав, потому что космическая отрасль связана напрямую и с обороной», — заявил президент.

Говорил он и о развитии фундаментальных исследований, о влиянии космических программ на экономический рост, связанный с достижениями в сфере телекоммуникаций, транспорта, здравоохранения, цифровой трансформации жизни и других областях. Путин подчеркнул, что для решения всех этих задач нужен комплексный, долгосрочный подход — с замахом, как он выразился, не менее, чем на 10 лет вперед.

Еще в 2019 году президент призвал стимулировать приток кадров в аэрокосмические НИИ и КБ, создавая достойные условия для их жизни и работы — в том числе за счет системы специальных стипендий и грантов. Тогда Путин подверг Дмитрия Рогозина чрезвычайно жесткой критике — казалось, что кресло под главой Роскосмоса серьезно зашаталось. И к тому были основания: сам факт того, что доля родины первого спутника и первого космонавта на рынке коммерческих запусков снизилась к 2019 году с 40 до 24 процентов, позволял так думать.

Но оргвыводов не последовало — возможно потому, что в Кремле понимают: в прошлые годы Роскосмос проходил «черную полосу» как из-за объективных сложностей, вызванных уходом опытных кадров советской школы и хроническим недофинансированием, так и из-за проблем политического характера.

В немалой степени из-за нехватки кадров произошли в середине 2010-х две подряд аварии «Протонов» и были забракованы 70 ракетных двигателей. В результате «Протон» простаивал два года, и нишу моментально заняли американцы, оттянув на себя контракты на коммерческие запуски. А санкции США вынуждают иностранных контрагентов Роскосмоса отказываться от ранее запланированных сделок. Под санкциями оказались, в частности, РКЦ «Прогресс» и Центральный НИИ машиностроения. При этом США делают исключения для тех компаний, на которые американские космические программы завязаны безальтернативно — в первую очередь это касается поставки ракетных двигателей РД-180 и РД-181 для ракет Atlas V и Antares, выводящих «грузовики» Cygnus к МКС.

Владимир Путин заявил, тем не менее, что Россия будет развивать международные программы и участвовать в совместной работе с партнерами в космосе. Иллюстрацией к этому заявлению может служить отправка 9 апреля очередной международной экспедиции к МКС.