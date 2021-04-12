Путин намерен вернуть российской космонавтике лидирующие позиции

Президент вместе со спикером Госдумы Вячславом Володиным и первой женщиной-космонавтом Валентиной Терешковой посетил в праздничный понедельник город Энгельс в Саратовской области, близ места приземления Юрия Гагарина, и провел оттуда дистанционное совещание с руководителями космической отрасли.
«Наш долг и в том, чтобы и сегодня стремиться к тому, чтобы работа в ракетно-космической отрасли соответствовала той высоте, которую задали для нас первопроходцы космоса», — заявил Владимир Путин.
Он сделал акцент на том, что от состояния космической отрасли напрямую зависит обороноспособность страны.
«В новом, ХХI веке Россия должна достойно поддержать статус одной из ведущих ядерных и космических держав, потому что космическая отрасль связана напрямую и с обороной», — заявил президент.
Говорил он и о развитии фундаментальных исследований, о влиянии космических программ на экономический рост, связанный с достижениями в сфере телекоммуникаций, транспорта, здравоохранения, цифровой трансформации жизни и других областях. Путин подчеркнул, что для решения всех этих задач нужен комплексный, долгосрочный подход — с замахом, как он выразился, не менее, чем на 10 лет вперед.
Еще в 2019 году президент призвал стимулировать приток кадров в аэрокосмические НИИ и КБ, создавая достойные условия для их жизни и работы — в том числе за счет системы специальных стипендий и грантов. Тогда Путин подверг Дмитрия Рогозина чрезвычайно жесткой критике — казалось, что кресло под главой Роскосмоса серьезно зашаталось. И к тому были основания: сам факт того, что доля родины первого спутника и первого космонавта на рынке коммерческих запусков снизилась к 2019 году с 40 до 24 процентов, позволял так думать.
Но оргвыводов не последовало — возможно потому, что в Кремле понимают: в прошлые годы Роскосмос проходил «черную полосу» как из-за объективных сложностей, вызванных уходом опытных кадров советской школы и хроническим недофинансированием, так и из-за проблем политического характера.
В немалой степени из-за нехватки кадров произошли в середине 2010-х две подряд аварии «Протонов» и были забракованы 70 ракетных двигателей. В результате «Протон» простаивал два года, и нишу моментально заняли американцы, оттянув на себя контракты на коммерческие запуски. А санкции США вынуждают иностранных контрагентов Роскосмоса отказываться от ранее запланированных сделок. Под санкциями оказались, в частности, РКЦ «Прогресс» и Центральный НИИ машиностроения. При этом США делают исключения для тех компаний, на которые американские космические программы завязаны безальтернативно — в первую очередь это касается поставки ракетных двигателей РД-180 и РД-181 для ракет Atlas V и Antares, выводящих «грузовики» Cygnus к МКС.
Владимир Путин заявил, тем не менее, что Россия будет развивать международные программы и участвовать в совместной работе с партнерами в космосе. Иллюстрацией к этому заявлению может служить отправка 9 апреля очередной международной экспедиции к МКС.
Космические задачи: Россия сосредотачивается
Во время предыдущего совещания 2 ноября прошлого года президент назвал приоритетными направлениями развития космической отрасли совершенствование космической инфраструктуры, наращивание орбитальной группировки космических аппаратов, продолжение пилотируемых программ и создание перспективной линейки ракетных комплексов.
Заместитель главного конструктора НПО «Молния» Владимир Скороделов ранее высказал «Эксперту Online» мнение, что российская космонавтика уже прошла нижнюю точку своей орбиты, и впереди у неё новый набор высоты.
Почти слово в слово повторил его слова в понедельник и член Российской академии космонавтики им. Циолковского Игорь Маринин.
«Мы за несколько последних лет практически вышли на режим независимости от международной кооперации в области космических технологий. Последнее по времени достижение в области импортозамещения — завершение испытаний самого мощного в мире двигателя РД-171МВ для новой ракеты-носителя «Союз-5». В нем вообще нет иностранных комплектующих. В целом же, не менее 95 процентов всего космического «железа» сегодня производится в России, и оно в ряде случаев превосходит зарубежные аналоги. Года через два мы реально выходим на 100-процентное самообеспечение, и никакие западные санкции влиять на российскую космическую отрасль не будут ни в какой степени», - сказал он «Эксперту Online».
Отметим: всего три года назад в Роскосмосе сообщали, что спутники «Глонасс» почти на 40 процентов состоят из зарубежных комплектующих.
«Стратегически Россия нацелилась на выполнение в следующие десять — пятнадцать лет двух сверхзадач. Первая — создание собственной орбитальной станции после прекращения работы МКС. Такая станция может быть либо полностью российской, либо создаваться в той или иной кооперации с Китаем — второе менее вероятно, но не исключено. Вторая — национальная лунная программа», — говорит Маринин.
Важно то, что эти сверхзадачи — не прожектерство; под обе из них готовы заделы. По лунной программе на октябрь намечен первый запуск к спутнику Земли автоматического аппарата. У орбитальной станции уже есть «зародыш» в виде двух модулей «Наука» (запуски намечены на июль и декабрь) и научно-энергетического модуля (запуск запланирован на 2023 год). Эти три модуля будут работать в составе МКС, а после отстыковки от неё останутся готовой, обитаемой постоянно или посещаемой, станцией. Она останется на орбите после того, как МКС будет с нее сведена — пока это ожидается в 2024 году. Все это время, как сообщил глава Роскосмоса Рогозин, все полеты на нее будут проходить по одновитковой (3-часовой) схеме. Именно по такой схеме 9 апреля на МКС была доставлена очередная экспедиция посещения. Во время ее миссии в российском сегменте запланировано 45 экспериментов, или 500 часов рабочего времени.
Одновременно вернулся в строй «Протон», и Роскосмос сейчас ищет заказчиков под его запуски, равно как и под запуски «Ангары-5». Всего же за последние два с половиной года было проведено более 50 успешных пусков российских ракет-носителей.
«Я вижу, что ситуация стабильно выправляется, и при достаточном финансировании мы готовы к большому скачку», — прогнозирует Игорь Маринин.
Деньги на космос будут. Но хватит ли?
Возвращение на рынок коммерческих запусков очень важно для Роскосмоса, потому что даст возможность хотя бы частично финансировать проекты фундаментального характера — ту же лунную программу или глубокое зондирование Вселенной со спутников.
Вопрос финансирования космической деятельности был озвучен президентом в ходе сегодняшнего совещания как само собой разумеющийся. «Все основные проекты нужно проанализировать еще раз — проекты с наиболее важными этапами их реализации, — подчеркнул Путин. — Все проекты должны быть привязаны к объемам и источникам финансирования с разбивкой по годам».
Искать внебюджетные средства для космических программ критически важно: по сообщению заместителя секретаря Совбеза РФ Дмитрия Медведева, госфинансирование всей космической отрасли в 2019—2021 годах составило порядка 500 млрд рублей; из которых в 2020 году Роскосмос получил 176 млрд. Для сравнения NASA подтвердило на текущий год финансирование в размере 22,6 млрд долларов (1,7 трлн рублей). Кстати, в сентябре 2019 года в 1,7 трлн рублей оценивались затраты на одну только «лунную» сверхтяжелую ракету «Енисей».
Но финансированием проблемы развития космической отрасли не исчерпываются.
«Мы держим на орбите рентгеновский телескоп, который проводит уникальные наблюдения — ни один аппарат в мире не несет такой научной аппаратуры. Это гордость нашей науки. Но ложка дегтя есть и здесь: раньше подобных спутников у нас на орбите было много, а сейчас остался единственный. Да, на фундаментальную науку не выделяется достаточно средств. Но даже те деньги, что выделяются, не удается полностью освоить, потому что не хватает специалистов», — говорит Маринин.
Впрочем, продолжает он, эта нехватка с каждым годом сокращается. Сейчас средний возраст специалистов в космической отрасли составляет 45 лет и продолжает снижаться. Это, считает академик, превосходный тренд. «Такой возраст — наиболее плодотворный в науке. Наши мозги и руки даже моложе, чем во многих американских компаниях», — утверждает Маринин, добавляя, что в последние годы молодеет не только кадровый состав, но и производственная база предприятий аэрокосмической отрасли.
«Большой скачок» в космос поддерживает и подавляющее большинство россиян. Согласно данным ВЦИОМ, 91 процент опрошенных считает, что России необходимо принимать участие в освоении космоса. По мнению 51 процента респондентов, основная цель участия РФ в освоении космоса — развитие науки и технологий, 40 процентов считают целью обеспечение обороноспособности страны, 22 процента — возможность для развития авиакосмической промышленности и создания рабочих мест, а 17 процентов — для равной конкуренции с США, Евросоюзом и Китаем.
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