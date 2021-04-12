Регулирование цен на продовольствие может привести к сжатию рынка

Правительство продолжает начатый в прошлом году беспрецедентный эксперимент по регулированию сразу нескольких продовольственных рынков: зерновых, масличных и сахара. На прошлой неделе премьер-министр Михаил Мишустин утвердил плавающую экспортную пошлину на масло, а на подсолнечник повысил до 50% со скромных 6,5%. С марта возвращена действовавшая в прошлом сезоне плавающая вывозная пошлина на пшеницу, ячмень и кукурузу. С 1 марта до конца июня этого года правительство установило экспортную пошлину на пшеницу и меслин до 50 евро за тонну, с середины марта на кукурузу — 25 евро за тонну, на ячмень — 10 евро за тонну. Эта пошлина будет взиматься сверх объемов установленной экспортной квоты на зерновые в 17,5 млн тонн в этом году. В пределах квоты для других культур ставки будут нулевые, а для пшеницы — 25 евро за тонну.

Во многих регионах сейчас начинается посевная кампания, которая в этом году впервые проходит на фоне установления экспортной пошлины и, как следствие, в раздумьях аграриев о целесообразности производства зерновых. «Влияние пошлины и квоты мало скажется на урожае этого года, поскольку озимые посеяны в прошлом году, но уже этой осенью мы можем увидеть сокращение площадей под озимыми зерновыми на пять–десять процентов — говорит генеральный директор “СовЭкон” Андрей Сизов. — Пока непонятно, куда пойдут производители: часть, думаю, просто сократит посевы, часть начнет активно экономить, внося, например, меньше удобрений, часть пойдет в нишевые культуры, цены на которые (пока?) не регулируются».

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