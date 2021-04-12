Рогозин обвинил США в срыве контрактов «Роскосмоса»

«Роскосмос» потерял несколько крупных контрактов на запуски зарубежных спутников из-за «подлых санкций» США, заявил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

«Я знаю несколько подобных ситуаций, когда заказчики хотели бы лететь именно на наших ракетах, но из-за американских подлых санкций были вынуждены отказаться», - рассказал чиновник агентству РИА «Новости». Он уточнил, что контракты прерывались в случае, когда «в космическом аппарате есть комплектующие made in USA».

Санкции в отношении 45 российских компаний были введены Министерством торговли США в конце прошлого года, в результате чего в санкционный список попали входящие в «Роскосмос» ракетно-космический центр «Прогресс» и головной научный институт госкорпорации ЦНИИмаш. В этой связи уже несколько месяцев данные организации не могут приобретать ряд американских товаров и технологий.

Рогозин заявил, что подобные меры со стороны Вашингтона являются «глупыми и незаконными». Он напомнил, что ЦНИИмаш является головным отраслевым научным институтом, в состав которого входит Центр управления полетами МКС, на которой постоянно присутствуют специалисты НАСА.

Ранее США включили Россию также в перечень стран, услугами которых, начиная с 2023 года, запрещено пользоваться при коммерческих запусках спутников.

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