Россия хочет занять 20% мирового рынка водорода

Заместитель главы минэнерго России Павел Сорокин заявил, что наша страна намерена занять 20% мирового рынка водорода к 2030 году, а к 2050 экспортировать до 33,4 миллиона тонн водорода, сообщает агентство «Прайм».

«Это рынок, на котором Россия имеет очень большой потенциал, наша задача занять 20% от мирового рынка торговли водородом к 2030 году. Сейчас пока еще достаточно трудно это оценить в цифрах, то есть мы считаем, что это может быть от 1 миллиона до 2 миллионов тонн в низком сценарии, до 7 миллионов тонн в 2035 году при более активном бурном развитии», – сказал Сорокин на заседании итоговой коллегии минэнерго. Он напомнил, что уже утверждена «дорожная карта» по развитию водородной энергетики, а сейчас готовится концепция развития водородной промышленности России, после чего будет принята соответствующая стратегия. Согласно дорожной карте, концепция развития должна была появиться в первом квартале 2021 года.