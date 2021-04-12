Россия ограничивает регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией и Танзанией

Вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова заявила, что Россия приостановила авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня, сообщает РБК.

Исключение будет сделано для двух рейсов в неделю по направлению Стамбул — Москва и для вывозных рейсов.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что Россия открыла авиасообщение с 30 странами, и в 21-й из них наблюдается «дестабилизация ситуации» с распространением коронавируса. «Но самые высокие цифры заболеваемости зарегистрированы в Турецкой Республике. И я напомню: если в России это было 45 случаев на 100 тыс. населения, в Турции этот показатель составил 455 на 100 тыс. населения за неделю», — сказала она.

По словам Поповой, после возобновления авиасообщения при возвращении домой были протестированы почти 3 млн россиян, из которых у 25 тыс. человек обнаружили коронавирус. При этом 80% заразившихся — это россияне, прибывшие из Турции. Глава Роспотребнадзора добавила, что ситуация с распространением коронавируса в Турции осложняется с начала марта, и «на сегодняшний день темпы прироста не приостанавливаются».

В течение последнего месяца ежедневное количество инфицированных в Турции выросло более чем в три раза. Если в период с 1 по 10 марта фиксировалось от 10 тыс до 15 тыс случаев инфицирования коронавирусом в сутки, то в начале апреля это число составляло более 40 тыс в день. А последние три дня в стране фиксируется более 55 тыс случаев инфицирования коронавирусом.

Всего с начала пандемии в Турции было инфицировано коронавирусом 3,75 млн человек, 33,4 тыс пациентов скончалось.