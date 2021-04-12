Курс доллара: ЦБ может принять экстренные меры в случае обвала рубля до 80

Курс доллара в течение дня поменял динамику по отношению к рублю. Неделя для нацвалюты началась с отметок 77,39 рубля за доллар и 92,14 рубля за евро, и к пяти часам дня мск, за доллар давали 77,27 рубля , а за европейскую валюту 92,06 рубля. При этом курс рубля пошел на разворот после ослабления в начале дня.

Доллар тем временем несколько вырос. Так индекс DXY c отметки 92,07 пункта он повысился до 92,18 пункта.

"На утренней сессии рубль снижался из-за негативного внешнего фона, обновляя пятничный минимум. Затем российская валюта перешла к восстановлению, ускорив рост в начале основных торгов благодаря отскоку нефти. Мировые рынки с начала дня снижались, реагируя на тяжелую ситуацию с коронавирусом в Индии и некоторых других странах. Дополнительным негативом выступает информационное противостояние США и Китая. На этот раз американский генерал обвинил Пекин в намерении захватить Тайвань и в претензиях на мировое лидерство",- комментирует обстановку на рынке аналитик БКС Дмитрий Бабин.

Между тем, по мнению главный экономист ING Bank Дмитрия Долгина ЦБ может принять экстренные меры в случае падения курса нацвалюты до 80 рублей за доллар

"Негативный эффект на рубль усиливается оттоком иностранных инвестиций из ОФЗ на $3,3 млрд за 1К21, и в сочетании с более слабым, чем ожидалось, торговым балансом, вынуждает нас ухудшить ожидания по курсу рубля до 75-80 руб/долл. на 2К21. Мы не исключаем, что при курсе в 80 руб./долл. ЦБ может рассмотреть вопрос о приостановке покупок валюты по бюджетному правилу, аналогично 3-4К 2018 г.", - прогнозирует аналитик банка.

В свою очередь Андрей Кочетков из Открытия Брокер увидел у рубля геополитический просвет. По его словам, нацвалюта в понедельник чутко реагировала на новости о возможном возвращении ситуации на юго-востоке Украины в переговорное русло.

"К середине московских торгов баррель Brent стоил около 4920 рублей. Ставки MosPrime выросли до 4,64% на день, 4,68% на неделю и 4,91% на месяц. Спрос на рублёвую ликвидность может быть частично объяснён увеличением интереса инвесторов к ОФЗ на фоне роста их доходностей", - комментирует Кочетков.

"Позитивом для рубля может стать как инициатива президента Украины по переговорам с руководством РФ, так и публикации в Голландии, которые опровергают российский след в инциденте с рейсом MH17", - отмечает аналитик.

Аналитики Универ Капитал полагают, что в краткосрочной перспективе рубль будет торговаться в диапазоне 77,0-78,0 в паре с долларом и на уровне 91,5-93,0 в паре с европейской валютой.

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