Могут ли американские сланцевики устроить новый обвал цен на нефть?

Через год после начала пандемии нефтяной сектор оказался в знакомой ситуации, когда может произойти очередной обвал цен на нефть. Все расчеты аналитиков и специалистов нефтедобывающих стран, входящих в соглашение ОПЕК+, основываются на предпосылке, что американские сланцевики, которых «правильные» нефтяники считают кем-то вроде черной овцы в нефтяном секторе, образумятся, войдут в положение и не будут резко увеличивать добычу с ростом цен на нефть. В этом году, похоже, сланцевики из-за океана по разным причинам будут придерживаться негласного договора с ОПЕК+. По крайней мере, крупные сланцевые компании заявляют, что рост добычи ради роста будет сейчас большой ошибкой. Поэтому вместо того, чтобы вкладывать деньги в новые скважины, они обещают повысить дивиденды акционерам и направить деньги на выплату долгов.

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Добыча нефти в США, считает Oil Price (ОР), может уже никогда не вернуться к рекордным 13 млн б/д, как накануне прошлогоднего коллапса нефтяного рынка. Однако она постепенно растет и уже находится в районе 11 млн б/д, что, кстати, на целый миллион баррелей больше, чем было в мае 2020 г.

Работа на месторождениях в США начала активизироваться с осени прошлого года. С учетом отставания роста цен на нефть, появления новых буровых установок и реальной добычи эксперты ожидают, что добыча нефти в Америке будет постепенно расти до конца текущего года.

EIA прогнозирует, что средняя добыча нефти в США в 2021 году будет приблизительно на 300 тыс. б/д меньше, чем в 2020-м. Цена за «бочку» нефти марки WTI в этом году, очевидно, не опустится ниже 55 долларов, а добыча увеличится, считают в EIA, с 10,9 млн б/д во втором квартале до почти 11,4 млн б/д в четвертом. В четвертом же квартале 2022 года, по прогнозам той же EIA, американские нефтяники будут добывать 12,18 млн б/д.

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Даже если добыча нефти в США не вернется к 13 млн б/д, американские нефтяники могут вновь дестабилизировать обстановку на нефтяным рынке, опровергнуть расчеты и расстроить планы участников соглашения ОПЕК+.

Крупные нефтяные компании, акции которых торгуются на биржах, обещают вести себя сдержанно. В ОПЕК+ им верят, но 60 долларов за баррель — слишком соблазнительная цена для частных мелких нефтяников, поскольку рост добычи даст им дополнительные доходы и поможет рассчитываться по огромным долгам.

Главное сейчас, считает ОР, ответ на вопрос: как долго смогут американские нефтяники и, в первую очередь, сланцевики выдерживать соблазн высоких цен на нефть?

«Если цены останутся до конца года в районе 60 долларов за баррель, то нефтяники смогут получить дополнительные доходы и доказать инвесторам, что они в состоянии вернуть деньги акционерам после слабых результатов, показанных в 2020 году,- говорится в аналитической записке компании Folse, Oil & Gas Analyst.- Однако если цены вырастут, то количество буровых установок в США значительно увеличится, а вместе с ним и увеличится добыча нефти».

Пока американские нефтяники ведут себя, на удивление, дисциплинированно.

«Поразительно, но американские нефтяные компании ведут себя в 2021 году даже более дисциплинированно, чем их коллеги из других стран»,— отмечает аналитик энергетического рынка Реймонд Джеймс.

«Пока, кажется, никто не собирается менять курс,— соглашается с ним аналитик US Corporate Research Роберт Полк.— Но сейчас еще рано делать выводы, потому что закончился только первый квартал. Мы увидим, удается ли им и дальше выдерживать дисциплину не раньше июля и августа, когда компании начнут публиковать данные по хозяйственно-финансовой деятельности за второй квартал».

ОПЕК+ явно поставил на то, что в Америке больше не будут безудержно наращивать добычу нефти ради роста и зарабатывания денег. Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Салман даже заявил в начале марта: «Время безудержного роста добычи навсегда осталось в прошлом».

Возможно, но все американские нефтяники сейчас очень внимательно следят за рынком и ценами и держат под рукой калькуляторы. Конечно, 60 долларов за баррель — вполне устраивающая сланцевиков цена. Чем дольше участники ОПЕК+ будут поддерживать цену на этом уровне, тем дольше уровень добычи нефти за океаном будет сохраняться на более-менее приемлемом для них уровне. Однако им следует быть крайне осторожными и не торопиться с отменой ограничений на добычу нефти раньше, чем того потребует рынок, потому что очередной удар по американским сланцевикам при помощи обвала цен станет и ударом по бюджетам нефтедобывающих стран. Они же по-прежнему очень сильно зависят от нефтедолларов и еще не восстановились после прошлогоднего коллапса цен.

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