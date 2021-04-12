США разогревают обстановку на Чёрном море

Соединенные Штаты рассматривают возможность отправки военных кораблей в Черное море уже в ближайшие недели. Действия будут предприняты в знак поддержки Украины на фоне усилившегося присутствия российских войск у ее границы, заявил CNN официальный представитель Министерства обороны США. Так США намерены реагировать на обострившуюся в последнее время обстановку в Донбассе.

Статьи по теме: Оживить минского Франкенштейна: зачем Украине новая война Ситуация в Донбассе продолжает обостряться

Руководствуясь конвенцией Монтрё, Соединенные Штаты уже уведомили Турцию о прохождении на следующей неделе двух своих боевых кораблей через пролив Босфор в акваторию Черного моря. По предварительным данным, речь может идти об эскадренных миноносцах с управляемым ракетным оружием (УРО) USS Roosevelt (DDG-80) и USS Donald Cook (DDG-75). Первый, как ожидается, пройдёт Босфор 14 апреля, второй — 15 апреля, а покинут эсминцы акваторию Черного моря 4 и 5 мая соответственно, поскольку военные корабли нечерноморского государства не могут, согласно конввенции, находиться в Черном море более трех недель. В свою очередь Турция, также опираясь на конвенцию Монтрё, уведомила Россию о планируемом проходе военных кораблей США через пролив Босфор в Черное море.

Эскадренные миноносцы Roosevelt и Donald Cook базируются на испано-американской военно-морской базе в Роте. Наряду с противоракетными базами Aegis в Польше и Румынии они являются частью программы построения системы ЕвроПРО. Для обоих кораблей это не первый заход в Черное море. В частности, Donald Cook уже бывал здесь неоднократно. В апреле 2014 г., после возвращения Крыма и Севастополя в состав России, в Черном море прошли военные маневры НАТО с его участием. Тогда, ровно 7 лет назад, 12 апреля произошел инцидент, когда российский бомбардировщик Су-24 имитировал атаку американского корабля. На его же борту в 2019 г. состоялась встреча представителя Госдепартамента США по Украине Курта Волкера и в то время президента Украины Петра Порошенко.

Roosevelt и Donald Cook являются грозными универсальными военными кораблями с высокими боевыми возможностями. Они несут на борту множество различных систем вооружения, но особо следует выделить систему управления «Иджис» («Aegis»), которая дает возможность самостоятельно уничтожать любые цели в воздухе, на суше и на воде.

Помимо намерения направить в Черное море эсминцы, ВМС США продолжают полёты разведывательных самолетов в международном воздушном пространстве над Черным морем. Цель полётов — наблюдение за действиями ВМФ России и передвижениями российских войск в Крыму.

Рассматривая подобные действия как демонстрацию силы и намерение сдерживать Россию, Москва, в свою очередь, также стремится усилить свои позиции, перебрасывая в регион дополнительные силы. Более десяти кораблей, артиллерийские катера «Шмель» и десантные суда класса «Дюгонь» и «Серна» Каспийской флотилии начали в рамках военных учений переход из Каспийского моря в Черное.

Статья по теме: Киев толкают к опасному шагу

Складывается очень напряженная ситуация: помимо российских и американских кораблей в Черном море присутствуют корабли третьих стран — членов НАТО, в частности Турции и Румынии. И хотя умышленного вооруженного столкновения ожидать, скорее всего, не следует, скопление большого количества военных кораблей в конфликтной зоне так или иначе создает потенциальные риски для всех участников. Любой непреднамеренный инцидент, человеческий фактор, а тем более любая провокация могут стать источником непрогнозируемого развития ситуации, поскольку порог безопасности в регионе сегодня очень невысок.