Сюжет дня: акции металлургов растут

Бумаги сразу нескольких металлургических компаний вышли в лидеры торгов по итогам сессии на Мосбирже в понедельник, 12 апреля. За день подорожали акции «Магнитогорского металлургического комбината» (ММК +4,56%), «Северстали»(+4,20%), «Норникеля»(+3,85%) и «Новолипецкого металлургического комбината» (НЛМК +3,88%).

Интерес к акциям компании возник на фоне роста цен на стальную продукцию и восстановления экономики Китая. Также трейдеров мотивировала перспектива получения дивидендов по итогам 2020 года и 1 квартала, которые, по мнению экспертов, могут быть высокими.

Индекс Мосбиржи к концу торгов вырос на +1,05% до 3519,05 пунктов. Индекс РТС поднялся на +1,04% до 1433,48 пунктов. Стоимость нефти Brent по состоянию на 19:47 мск составила 63,31 долларов за баррель (+0,57%). Российская валюта укреплялась – 77,36 рублей за доллар.