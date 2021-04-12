Трансформация бизнеса с упором на цифру: опыт Ак Барс Банка

Это совпадает и с приоритетами Ак Барс Банка, который сделал цифровую трансформацию основой своего стратегического развития.

О финтех-трендах, реализованных цифровых решениях и будущих изменениях в банковской сфере «Эксперту» рассказала директор департамента стратегии, инноваций и маркетинга Ак Барс Банка Юлия Строганова.

Прогнозируется, что четвертая промышленная революция затронет все сферы жизни, и в ее основу лягут такие технологии, как интернет вещей, аналитика больших данных, блокчейн, искусственный интеллект. В свою очередь внутри банка мы прежде всего развиваем технологии, которые так или иначе способны ускорить, улучшить и обезопасить процессы обслуживания клиентов.

Для Ак Барс Банка полноценный путь к цифровизации начался в 2016 году с утверждения пятилетней стратегии развития и создания центра инноваций «Ак Барс Цифровые Технологии». Год спустя банк присоединился к ассоциации «ФинТех» и вместе с другими участниками активно включился в пилотируемые финансово-технологические проекты.

Сейчас банк готовит новую стратегию развития на ближайшие три года, и в ней мы учитываем ряд макроэкономических трендов: развитие удаленного обслуживания, в особенности дистанционную идентификацию личности, спрос на российские технологические аналоги, развитие цифровых платформ и агрегаторов, рост цифровой конкуренции.

Цифровизация как must have при взаимодействии с клиентом

Процессы разработки финансовых решений в банке проходят на базе центра инноваций «Ак Барс Цифровые Технологии». Мы занимаемся такими направлениями, как цифровой профиль, биометрия, видеоаналитика, разработка клиентских сервисов, интеграция с государственными услугами, система быстрых платежей, решение на базе платформы «Мастерчейн», облачные технологии.

Благодаря выбранной стратегии цифровизации в период пандемии мы оказались подготовлены к резкому переходу к цифровым дистанционным услугам и изменению привычных каналов получения финансовых услуг. К примеру, сегодня клиенты Ак Барс Банка могут подать заявку на потребительский кредит онлайн, открыть виртуальную карту или заказать карту на физическом носителе, которую привезет курьер.

Дистанционное обслуживание: цифровой банк, биометрия и цифровой профиль

Клиенты перестали рассматривать банки в отрыве от дистанционного обслуживания, при этом они ожидают максимально полного функционала финансовых возможностей. Именно поэтому развитие мобильного и интернет-банка с точки зрения usability мы выбрали одним из наших цифровых приоритетов. Топовые позиции в рейтинге интернет- и мобильных банков Markswebb Rank & Report и высокие пользовательские оценки банковских приложений для бизнеса и физических лиц подтверждают: здесь мы одни из лидеров в России.

Ак Барс Банк вошел в число первых российских кредитных учреждений, которые начали собирать биометрические данные и регистрировать пользователей в Единой биометрической системе. Сегодня мы масштабируем собственную экосистему биометрических решений Face2 — это оплата услуг, программы лояльности, пропускная система, а также система безопасности на рабочих местах.

Цифровой профиль — это интеграция с государственной системой, позволяющая упростить получение целого ряда госуслуг: уплаты налогов, получения субсидий, кредитов, страховых и микрофинансовых услуг. Система позволяет существенно ускорить оформление анкеты клиента, предварительно получив его согласие.

Дистанционный формат оказания услуг не только стал продолжением стратегии поэтапной цифровизации банка для удобства пользователей, но и привел к сокращению бумажного документооборота, что положительно сказывается на окружающей среде.

Инфраструктурные проекты в партнерстве с государством

Ряд цифровых проектов Ак Барс Банк реализует в партнерстве с государственными институтами. Один из них — цифровая платформа оказания мер социальной поддержки населению «Забота», разработанная Ак Барс Банком совместно с Минцифры Татарстана и при участии Министерства труда, занятости и социальной защиты республики.

Сервис сам подскажет жителям, какие меры поддержки им доступны, исходя из информации, хранящейся в цифровом профиле. Например, ежемесячное пособие на ребенка или получение субсидии на оплату ЖКУ для инвалидов. Платформа экономит время при подаче заявления на получение выплат, поскольку пользователям не нужно самостоятельно указывать данные: все заполняется автоматически.

Кроме того, в рамках группы компаний Ак Барс Банк реализует проект «Образовательная карта». В едином мобильном приложении он позволяет пользоваться практически всеми сервисами, необходимыми родителям школьников и дошкольников. В том числе следить за успеваемостью, записываться на дополнительное спортивное и творческое образование, видеть баланс питания и транспортного кошелька, вовремя сдавать книги в библиотеку, а также знать время входа ребенка в школу и выхода из нее.

Совместно с перевозчиками и профильными ведомствами реализуется бескондукторное решение для оплаты проезда в транспорте и система учета пассажиропотока с видеоаналитикой в Face2. Это своего рода счетчик пассажиров и расчет нагрузки в общественном транспорте. Масштабирование продукта позволит гражданам производить оплату удобным способом — с помощью транспортной карты, а перевозчикам — получать точную статистику по пассажиропотоку.

Трансформация банков в технологические компании

Существует мнение, что банки в традиционном их виде со временем перестанут быть востребованными и будущее за крупными технологическими компаниями, развивающими свои финансовые сервисы. Big Four развивает банковские услуги внутри, в мире появляется все больше финтех-стартапов. Но несмотря на это, быстрая трансформация таких компаний в полноценные банки звучит достаточно утопично.

Банковский бизнес предусматривает непрерывное взаимодействие множества систем — проверенный временем риск-менеджмент, структуры обслуживания клиентов, системы информационной безопасности. Кроме того, банки очень зарегулированы и находятся под постоянным контролем государства. Для крупнейших высокотехнологичных компаний это может быть серьезным барьером, сдерживающим привычные темпы развития.

В сегодняшних реалиях вероятной видится трансформация банков в финансово-технологические корпорации, развивающие линейку финансово-технологических сервисов, отвечающих потребностям времени.

Ак Барс Банк видит свое развитие в дальнейшей трансформации бизнес-процессов с упором на цифровизацию.