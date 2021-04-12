ЦБ видит потенциал для роста ипотечного кредитования

Председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина заявила, что сохраняется потенциал для дальнейшего роста ипотечного кредитования, сообщает ТАСС.

«Мы действительно обсуждаем судьбу льготных программ ипотеки, но в целом мы видим, что ипотечное кредитование, конечно, имеет потенциал роста», сказала глава ЦБ на встрече представителей региональных банков с руководством ЦБ РФ на площадке Совета

8 апреля 2021 года президент Владимир Путин поручил Федеральной антимонопольной службе должна проверить рост цен на жилье. «Это не просто рост цены, это существенный рост… Необходимо создание дополнительного предложения, прежде всего на рынке жилищного строительства, но надо посмотреть на эту проблему и с точки зрения ФАС, посмотреть, что там происходит», – сказал Путин. По словам президента Путин программа льготной ипотеки под 6,5% сыграла свою роль в росте цен на жилье. Наибольший рост цен зафиксирован в Северной Осетии – 30%, в Орловской области – 19,7%), в Адыгее – 19,3%, в Амурской области – 18,6% и в Рязанской области – 17,6%.

В апреле 2020 года правительством была утверждены программа льготной ипотеки по ставке не выше 6,5% годовых для покупателей жилья в новостройках. Программа призвана поддержать строительную отрасль и граждан, которые хотят улучшить жилищные условия. Ипотечный кредит на льготных условиях можно взять на сумму до 12 млн рублей в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях и до 6 млн рублей в остальных регионах.