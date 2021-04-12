В России отмечена минимальная с октября суточная смертность от COVID

Суточный прирост новых случаев коронавирусной инфекцией в России составил 8 320 случаев, передает оперштаб. В общей сложности с начала эпидемии в РФ зарегистрировано 4 649 710 случаев инфекции, число летальных исходов достигло 103 263, успешно перебороли заболевание 4 272 165 россиян, из которых выписаны по выздоровлении за последние 24 часа 6 656 человек. Умерли за сутки 277 пациентов, что стало наименьшим количеством, начиная с конца октября 2020 года.

На первом месте по заболеваемости среди регионов РФ продолжает оставаться Москва. В столице выявлены 1 833 новых случая COVID, скончались 54 человека и 1 221 выздоровели и выписаны из больниц. На втором месте остается Санкт-Петербург (+706), на третьем Московская область (+569). В пятерку вошли Ростовская область (+238) и Нижегородская область (+212).

Наименьшее число случаев заражения за сутки выявлено в Магаданской области (+3), Республике Алтай (+2), в Еврейской АО и Тыве (по одному случаю).

Россия с данными показателями продолжает занимать пятое место в мире среди стран с наибольшим распространением коронавируса, сообщает Университет Джонса Хопкинса. Лидируют США (более 31 млн случаев), далее следуют Индия (более 13,5 млн), Бразилия (свыше 13,4 млн) и Франция (свыше 5,1 млн). Всего в мире выявлено более 136 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 2,9 млн человек.