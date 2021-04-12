Врач назвал «золотое правило» любой диеты

«Золотое правило» любой диеты заключается в умеренном употреблении пищи, а также исключении из нее ряда продуктов, рассказал телеканалу «Звезда» диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург. Он также призвал не забывать о физической активности.

«Нужно убрать из пищи продукты, которые своим присутствием повышают общую калорийность рациона. Это сахара, жиры, трансжиры», — пояснил Гинзбург.

Особенно нужно обратить внимание на физическую активность гражданам старше 40 лет, отметил врач. Он пояснил, что с этого возраста энергетический обмен теряет пластичность, поэтому нужно обязательно двигаться, делать зарядку, ходить пешком.

«Когда мы поели, нам снова нужна еда. Организм неохотно расходует энергию из запасов. То есть человек мучится, не ест, терпит ограничения и все равно не худеет», — рассказал медик. Он добавил, что в природе не существует продуктов, которые чудесным образом сделают фигуру стройной, а самого человека здоровым, выносливым и энергичным. Этого результата можно добиться ежедневными умеренными нагрузками и сбалансированным рационом, резюмировал врач.