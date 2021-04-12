X5 Retail Group вышла на рынок готовой еды

X5 Retail Group, управляющая торговыми сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель», вышла в новый для компании сегмент dark kitchen (ресторанов, ориентированных на доставку блюд) благодаря покупке компании «Много лосося», сообщает ТАСС со ссылкой заявление X5 Retail Group.

«В контур сделки вошел полностью бизнес «Много лосося», а также команда, основавшая и развивавшая проект. Сумму сделки стороны не раскрывают», – говорится в сообщении компании.

«Много лосося» – это фудтех-проект, который основан предпринимателями Яковом Менделеевым и Александром Мутовиным, развивает федеральную сеть dark kitchen и пул ресторанных онлайн-брендов. В настоящее время он объединяет 25 кухонь, четыре торговых марки: «Роллы №1», «Много лосося», «Десять идеальных пицц» и «YAJI», а также свое мобильное приложение и комплекс программных продуктов для обеспечения ключевых бизнес-процессов, включая доставку еды.

«Много лосося» получает более 60 тыс заказов в месяц. Его партнеры по доставке – «Яндекс. Еда», Delivery Club и собственная курьерская служба.

«Синергия с «Много Лосося» позволит Х5 закрыть потребность клиентов в быстрой доставке свежеприготовленной готовой еды, а также откроет возможность уникальной комбинированной доставки продуктов и готовых блюд через сервисы доставки Х5. Мы намерены продолжить активное развитие в этом направлении и открыты новым предложениям, позволяющим укрепить наши позиции на рынке еды», – говорит главный исполнительный директор Х5 Retail Group Игорь Шехтерман.