Заммэра Ефимов: более 100 запатентованных разработок имеют «космические» компании ОЭЗ Москвы

Компании особой экономической зоны «Технополис «Москва», поставляющие свою продукцию для космической индустрии, получили более 100 патентов на изобретения и полезные модели. Об этом сообщила пресс-служба комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений со ссылкой на заместителя мэра Москвы Владимира Ефимова.

«Из 180 высокотехнологичных предприятий, работающих на территории столичной особой экономической зоны, порядка 15 поставляют свои разработки для комической отрасли. Эти компании зарегистрировали более 100 патентов и полезных моделей. Наиболее обширным спектром изобретений обладают предприятия зеленоградских площадок, которые являются родоначальниками космического направления микроэлектроники и продолжают снабжать индустрию своими разработками», – рассказал заместитель мэра.

Так, компания «Ангстрем» выпускает особо стойкие к внешним воздействиям микросхемы, без которых невозможен запуск ни одного российского спутника. В арсенале предприятия шесть патентов на изобретение и одно ноу-хау.

«Больше всего патентов среди компаний особой экономической зоны у «Микрона». Микрочипы резидента ОЭЗ поставляются на одно из ведущих ракетно-космических предприятий России. В арсенале компании порядка 50 патентов. Также свыше 30 патентов у научно-производственного центра «Элвис», который получил статус резидента ОЭЗ в декабре прошлого года. Его микросхемы обеспечивают работу бортового авиакосмического оборудования», - отметил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

Для космической отрасли создают современную продукцию и в группе компаний «Электронинвест», которая имеет четыре патента на полезную модель, добавил глава ОЭЗ Москвы Геннадий Дегтев. Компания производит источники электропитания в радиационно-стойком исполнении, которые поставляются для всех предприятий ракетно-космической отрасли. «Завод Протон» имеет целый ряд разработок, защищенных авторским правом, в том числе три патента на изобретение, рассказал глава ОЭЗ.

Также «на космос» работает компания «Бутис», которая создает радиочастотные фильтры для шлемофонов космонавтов и имеет четыре патента на изобретение и полезную модель. «Лаборатория Микроприборов» может изготавливать составные части приборов для космических аппаратов. Участвовать в проектах космического направления готовы компании «Плазариум», имеющая компетенции в сфере ракетных двигателей, а также специалисты в области 3D-печати – компания «Аддитивный инжиниринг» и производитель специального питания «Академия Т».