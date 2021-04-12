Заммэра Ефимов: инвестиционный портал Москвы за 7 лет посетили более 13 млн раз

Инвестиционный портал Москвы, который был запущен в 2014 году для оперативного взаимодействия с бизнесом, предприниматели посетили уже более 13 миллионов раз. Об этом сообщила пресс-служба комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений со ссылкой на заместителя мэра Москвы Владимира Ефимова.

«Сайт investmoscow.ru – один из самых популярных ресурсов для бизнеса: за семь лет на нем зафиксировано более 13 млн посещений. Пользователям Инвестиционного портала доступно 30 онлайн-сервисов, которые делают ведение бизнеса в столице более комфортным. С момента создания сайта онлайн-услугами воспользовались 330 тысяч раз, а с начала этого года – уже 34 тысячи раз. На Инвестпортале зарегистрировано более 45 тысяч личных кабинетов инвесторов, а в среднем в день на портал заходят до 8,5 тысячи пользователей», - сказал заместитель мэра.

На Инвестпортале в режиме онлайн предприниматели могут воспользоваться широким набором мер поддержки. Большинство этих мер поддержки стало доступно в электронном формате в 2020 году: за год сервисами по подаче заявок воспользовались более 1,7 тысячи раз.

«Функционал сайта постоянно дорабатывается и расширяется: только в прошлом году он пополнился четырнадцатью новыми инструментами. Так, например, недавно заработал цифровой сервис, благодаря которому теперь можно в онлайн-режиме подать для предварительной проработки концессионную инициативу. Сервис «Места приложения труда» значительно упрощает девелоперам вход в новую программу столичного правительства для застройщиков жилья. Обновлена инвестиционная карта Москвы, с помощью которой пользователи могут быстро найти городские объекты необходимого назначения, подобрать площадку для бизнеса и получить информацию об инвестиционных проектах столицы», – отметил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.

Кроме того, в начале этого года на investmoscow.ru появился новый раздел, посвященный поддержке столичной промышленности. Здесь производители могут подобрать площадки для размещения предприятий, получить консультацию о доступных мерах поддержки, ознакомиться с картой комплексного развития территорий и новейшими технологическими разработками в сфере промышленности. На сайте также доступно более 6 тыс. объектов, которые можно арендовать или купить у города на торгах.

«Инвестпортал Москвы давно стал важной частью цифровой экосистемы взаимодействия города и бизнеса в вопросах инвестиций. Ресурс отвечает главным запросам предпринимателей и цифровым трендам. В подтверждение тому сайт удостоен национальной IT-премии «Цифровые вершины» в номинации «Лучшее IT-решение для развития экономики», а также получил специальный приз старейшего конкурса интернет-проектов Рунета «Золотой сайт» в номинации «Сайт поддержки бизнеса и инвестиций», – отметила директор Городского агентства управления инвестициями Светлана Ганеева.