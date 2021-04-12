Заммэра Ефимов: в Москве сдадут в аренду малому бизнесу и самозанятым три земельных участка

Во втором квартале 2021 года в Москве пройдут специализированные торги для субъектов малого и среднего предпринимательства, а также самозанятых граждан. Они смогут арендовать три земельных участка общей площадью 0,41 гектара для коммерческого использования. Об этом сообщила пресс-служба комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений со ссылкой на заместителя мэра Москвы Владимира Ефимова.

Земельные специализированные торги для МСП проходят в Москве с 2020 года, а с 2021 года принять участие в них могут также самозанятые граждане. Объекты для таких торгов включены в специальный перечень, сейчас в него входят 9 земельных участков. На них можно возводить капитальные строения общей площадью до 1,5 тысячи квадратных метров.

«В 2020 году на специализированных торгах уже было арендовано семь участков, один участок был реализован в текущем году. Еще три будут предложены потенциальным инвесторам во втором квартале 2021 года. Они расположены в Южном, Западном и Юго-Восточном административных округах. На этих участках появятся спортивный комплекс, автозаправка и объект торговли. За 2,5 года арендаторам предстоит возвести объекты, а после оформления на них имущественных прав у арендаторов появится возможность выкупить арендованные земельные участки», – рассказал заместитель мэра. Он добавил, что всего на трех земельных участках появятся 3,1 тысячи квадратных метров коммерческой недвижимости.

«Фиксированной начальной цены годовой арендной платы, как в случае с помещениями для МСП, на земельных торгах нет. Она исчисляется из кадастровой стоимости и площади участка, а также функционального назначения планируемого объекта. В среднем по результатам торгов стартовая стоимость годовой арендной платы возрастает более чем в четыре раза. Это говорит о заинтересованности инвесторов в предложенных городом земельных лотах», – отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

На земельных торгах в этом году столица уже сдала в аренду семь участков под коммерческое строительство, добавил руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков. «Сейчас завершается прием заявок на еще один объект в аренду для субъектов МСП на юге столицы: участок площадью 0,10 гектара под возведение спорткомплекса сдается с начальной ценой 680,3 тысячи рублей в год», – рассказал глава ведомства.

Ознакомиться с лотовой документацией и подробными характеристиками объектов можно будет на Инвестиционном портале города Москвы в разделе «Имущество от города».