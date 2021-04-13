Акции дня: «Яндекс» просел на претензиях ФАС

Акции IT-компании «Яндекс» итогам дневной сессии на Мосбирже во вторник, 13 апреля. Бумаги подешевели на -5,50% до 4 589,8 рублей за акцию.

Трейдеры стали продавать бумаги на фоне новостей о том, что правительство одобрило денонсацию налогового соглашения с Нидерландами. Денонсация налогового соглашения ударит по российским компаниям, которые зарегистрированы в Нидерландах, в частности по «Яндекс». Кроме того, стало известно о претензиях ФАС к компании. Федеральная антимонопольная служба возбудила дело против «Яндекса» за дискриминацию сторонних сервисов в поиске. Компании в случае не исполнения предписания грозит штраф в размере от 0,01 до 0,15 процента выручки.

Индекс Мосбиржи к концу торгов вырос на +0,10% до 3526,3 пунктов. Индекс РТС поднялся на +1,82% до 1458,51 пунктов. Стоимость нефти Brent по состоянию на 19:55 мск составила 63,58 долларов за баррель (+0,47%) Российская валюта укреплялась – 76,23 рубля за доллар.