Биткоин впервые в истории преодолел отметку в 62 тыс. долл.

На торгах 13 апреля стоимость биткона выросла до 62,679 долл., что стало новым рекордом для криптовалюты, об этом свидетельствуют данные портала CoinMarketCap.

При этом отмечается, что на фоне того, как курс первой криптовалюты побил новый рекорд, предполагаемое состояние Сатоши Накамото достигло 61 млрд долл. Согласно различным оценкам, сейчас он владеет от 750 тыс. до 1,1 млн BTC. По этому показателю разработчик криптовалюты может претендовать на место в топ-20 богатейших людей мира.

Напомним, в начале 2021 года биткоин стоил 30 тыс. долл. Таким образом, с начала года криптовалюта подорожала уже более чем в два раза.

В 2017 году биткоин подорожал с 1 тыс. долл. до 19 тыс. долл., а в конце 2017 года стоимость «монеты» падала до 3,6 тыс. долл.

Ранее сообщалось, что Госдума в первом чтении приняла законопроект о налогообложении криптовалют. Граждане и организации, обязаны будут подавать в налоговый орган декларацию, если сумма операций с ней превысит 600 тысяч рублей в год.

Наша справка

Сатоси Накамото – псевдоним человека или группы людей, разработавших протокол криптовалюты биткойн и создавших первую версию программного обеспечения, в котором этот протокол был реализован.

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