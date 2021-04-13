Эксперты рассказали о плюсах роста цен на нефть

Возрастающие цены на нефть в рублевом выражении поддерживают бюджеты компаний и государства, обеспечивая высокие рублевые поступления в казну и поддерживая макроэкономическую стабильность, рассказали эксперты агентству РИА «Новости».

При этом специалисты уверены, что высокие цены на нефть в рублях вряд ли удастся удержать надолго, поскольку рубль, скорее всего, укрепится.

На сегодня баррель нефти в рублевом пересчете находится на локальном максимуме и торгуется у психологической отметки 5 тысяч, чего не наблюдалось с октября 2018 года.

Андрей Кочетков из компании «Открытие брокер» считает данные факт позитивным для бюджета.

«Рублёвые налоговые поступления увеличиваются. Минфин даже заявил о том, что может сократить программу заимствования в текущем году на 600-700 миллиардов рублей за счёт остатков прошлого года», - рассказал специалист. Он отмечает, что на «формирование этих остатков повлияли более высокие доходы от нефтегазового экспорта».

Также высокие рублевые цены на нефть помогут пополнить ФНБ, которые уже далее могут быть направлены на финансирование дефицита бюджета, рассказал Владимир Евстифеев из банка «Зенит».

Повышение рублевой цены на нефть весьма выгодна не только российским нефтяным компаниям, которые рассчитываются в основном в рублях, но и крайне положительна для экспортеров-нефтяников считаю эксперты.

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