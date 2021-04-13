Fox News: Байден планирует вывести войска из Афганистана к 11 сентября

Президент США Джо Байден планирует вывести все американские войска из Афганистана к 11 сентября 2021 года, сообщил телеканал Fox News со ссылкой на высокопоставленного чиновника министерства обороны. В настоящее время в Афганистане находится 2,5 тыс американских военнослужащих.

11 сентября 2021 года исполнится 20 лет со дня террористической атаки на Всемирный торговый центр и Пентагон. Американские власти пришли к выводу о причастности движения Аль-Каида (запрещенного в России) к теракту и ввели воинский контингент в Афганистан для борьбы с этой группировкой.

29 февраля 2020 года США и Талибан (запрещено в России) заключили соглашение, согласно которому талибы обязались не использовать территорию Афганистана для подрыва безопасности Соединенных штатов и их союзников. А США обязались вывести войска за 14 месяцев, если со стороны Талибан будут соблюдаться достигнутые договоренности.

23 января 2021 года советник Байдена по национальной безопасности США Джейк Салливан заявил, что США могут пересмотреть заключенное с движением Талибан.