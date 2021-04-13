Япония сбросит очищенную радиоактивную воду с АЭС «Фукусима» в океан

Премьер-министр Японии Йошихиде Суга заявил на заседании кабинета министров 13 апреля, что решение сбросить загрязненную воду в Тихий океан является наиболее «реалистичным выбором». К тому же, оно необходимо, потому что скоро хранить воду будет негде.

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В совместном заявлении правительства Японии и Tokyo Electric Power (Tepco), оператора АЭС «Фукусима», говорится, что тритий, радиоактивный изотоп водорода, в малых дозах безвреден. В любом случае удалить его из воды невозможно. Уровень же остальных радионуклеидов власти обещают снизить до допустимого уровня.

Суга заявил репортерам, что вода обязательно будет очищена до сброса в океан. Сам процесс начнется не сразу, а в течение ближайших двух лет. На то, чтобы сбросить всю воду на Фукусиме понадобятся десятилетия.

Заявление японского правительства о подготовке к сбросу огромного объема радиоактивной воды с разрушенной АЭС «Фукусима» вызвало гнев не только у природозащитных организаций, но и у соседей Страны восходящего солнца. Протест в частности заявил МИД КНР, назвавший решение «крайне безответственным».

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«Это крайне безответственное решение, которое нанесет серьезный вред международной системе здравоохранения, безопасности и жизненным интересам граждан соседних стран»,- говорится в заявлении китайского внешнеполитического ведомства.

В Сеуле посла Японии Коичи Айбоши вызвали в МИД Южной Кореи и заявили протест. Протест заявил и Совет по атомной энергии Тайваня. И только США, которые находятся от Японии на расстоянии почти 11 тыс. километров, поддержали Токио, назвав сам процесс принятия решения «прозрачным».

Осудили решение о сбросе воды в океан, естественно, и защитники окружающей среды, потому что оно, по их словам, полностью игнорирует права человека и интересы жителей как Фукусимы, так и Японии и всего Азиатско-Тихоокеанского региона.

«Японское правительство в очередной раз подвело жителей Фукусимы»,- подчеркнул представитель японского Гринписа Казуе Судзуки.

А вот Международное агентство атомной энергии (IAEA) поддерживает Токио, потому что все радионуклеиды, кроме трития, будут из воды или удалены, или их содержание будет снижено до разрешенного уровня. К тому же, это распространенная практика в подобных случаях.

Речь идет приблизительно о 1,25 млн тонн воды, хранящейся более чем в тысяче резервуаров на территории АЭС «Фукусима». Это вода, использовавшаяся для охлаждения станции, а также дождевая вода и подземные воды. Ее количество увеличивается ежедневно почти на 140 тонн. К следующей осени закончится место для хранения.

Вода будет перед сбросом еще раз профильтрована, чтобы удалить вредные изотопы, и смешана с чистой водой согласно международным стандартам, говорится в заявлении правительства Японии.

Кстати, правительство Суги требует, чтобы журналисты не называли эту воду «радиоактивной» или «загрязненной».

Решение было принято приблизительно за три месяца до начала Токийской олимпиады. Причем, соревнования в отдельных дисциплинах пройдут всего лишь в 60 километрах от АЭС.