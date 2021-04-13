Россия усиливает доминирование на газовом рынке Европы

Согласно известной пословице: хороший сосед лучше дальнего родственника. Эта пословица очень актуальна в отношениях между Евросоюзом и его самым большим и очень важным соседом – Россией. Отношения между ЕС и РФ в данный момент самые плохие со времен окончания холодной войны. Несмотря на сложные политические отношения, экономики ЕС и РФ сильно переплетены. Такое положение дел привело к серьезной зависимости Европы от Москвы в энергетическом секторе и вызывает тревогу у ряда европейских стран.

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Взаимодополняемость европейской и российской экономик много десятилетий была выгодна для обеих сторон. Россия экспортировала огромные объемы сырья, в основном, нефти и природного газа, и импортировала законченные продукты, чаще всего изделия машиностроения. После 2014 года санкции ограничили доступ России к европейскому финансовому сектору, но на энергетический экспорт они не повлияли.

Уровень зависимости Европы от российского газа, естественно, очень неравномерен и варьируется в разных странах. Российский газовый гигант «Газпром» максимально доминирует в силу исторических причин в Восточной Европе, считает Oil Price (ОР). На западе и севере континента это доминирование значительно слабее в силу собственной добычи газа Европой (регион Северного моря) и мощного развития атомной энергетики (Франция). Это значит, что обычно громче всех возмущаются засильем российского газа именно в восточной части Европы.

В Брюсселе тоже недовольны такой высокой зависимостью от одного поставщика и стараются укрепить свой энергетический рынок. Еврокомиссия пытается ослабить зависимость от Газпрома и защитить потребителей при помощи принятия специальных законов. В Европе развивают также трансграничную инфраструктуру и активно используют реверс газа. Кроме этого, Брюссель считает важным орудием в борьбе с монополизмом Газпрома диверсификацию. Усилия ЕС предпринимает серьезные, но несмотря на них Россия остается сейчас и останется на десятилетия, считает ОР, самым важным поставщиком газа в Европу.

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По прогнозу S&P Global Platts Analytics, экспорт российских энергоносителей в Европу продолжит расти и дальше. Сейчас почти треть (30%) газа, используемого Старым Светом, добывается в Сибири. К 2040 году, прогнозируют аналитики S&P, доля российского газа может увеличиться до 40%.

Главная причина этого роста – стремительно сокращающаяся добыча газа в самой Европе. Естественно, эти потери необходимо чем-то замещать. К тому же, второй поставщик газа на континенте – Норвегия будет постепенно сокращать экспорт из-за оскудения месторождений. Сейчас северное королевство ежегодно экспортирует 110 млрд кубометров газа. Аналитики полагают, что к 2025 г. эти цифры снизятся до 100 млрд, а к 2040-му – даже до 60.

Энергетическая база России благодаря глобальному потеплению, напротив, расширяется. С каждым годом становится все больше открывается для добычи Арктика, запасы нефти и газа в которой специалисты оценивают в 35 трлн долларов. Сейчас добыча газа в России составляет приблизительно 650 млрд м³ в год, но уже через четыре года она может вырасти до 750 млрд, а к 2040 году – 850. Из этого огромного объема на экспорт могут идти 390 млрд м³.

На пути доминирования на газовом рынке Европы у России есть препятствия, с которыми ей, по мнению ОР, трудно бороться.

Во-первых, попытки Брюсселя диверсифицировать поставщиков не такие уж и бесплодные. Наибольший успех они имеют на юго-востоке континента, куда поступает газ с Каспия по Южному газовому коридору. Москва, кстати, быстро отреагировала на него строительством газопровода «Турецкий поток».

Во-вторых, в Старом Свете набирает темпы переход к чистой энергии и разрабатываются всевозможные программы декарбонизации, которые тоже могут снизить спрос на российский газ.

Несмотря на введение в строй газопровода «Сила Сибири» Европа продолжает оставаться для России крупнейшим и наиболее важным покупателем. В Москве тоже стремятся к диверсификации, чтобы подготовиться к снижению спроса в Европе, и ведут сейчас переговоры о строительстве второго газопровода в Китай, на этот раз из Ямала.

ОР считает, что Россия пойдет на все, чтобы сохранить свою позицию монополиста, потому что доходы от продажи энергоносителей крайне важны для российского бюджета. Российский газ – самый конкурентоспособный в Старом Свете. Это значит, что в борьбе с конкурентами Газпром всегда побеждает.

К тому же, Москва пытается диверсифицировать не только покупателей, но и сами энергоносители. Сейчас, например, Россия планирует экспортировать и водород.

Все это, уверен ОР, позволяет сделать вывод, что Россия несмотря на все усилия Европы по ослаблению зависимости останется еще некоторое время наиболее важным поставщиком энергоносителей на континент.