Государственно-частное партнерство сделает медицину высокотехнологичной и доступной

Государство не способно самостоятельно в полном объеме профинансировать все высокотехнологичные разработки в медицине, хотя сегодня они крайне востребованы. Помочь справиться с ситуацией может формат государственно-частного партнерства (ГЧП), когда основную долю затрат на научные проекты возьмет на себя бизнес. О том, почему ГЧП не развито в России и насколько успешными могут быть подобные проекты, в интервью «Эксперту» рассказал президент ГК «МедИнвестГрупп» Сергей Нотов.

Президент ГК «МедИнвестГрупп» Сергей Нотов

— С чем связан интерес вашей группы к такому направлению, как государственно-частное партнерство?

— На данный момент российская система здравоохранения переживает непростые времена. COVID-19 внес поправки не только в ежедневную жизнь медицинских учреждений и систему бюджетного финансирования в целом, но и во всю программу модернизации и развития российского здравоохранения. Все силы и финансовые ресурсы преимущественно были направлены на борьбу с пандемией.

При этом «пандемийный» кризис обострил проблемы развития, повышения доступности и качества медицинской помощи в таких важных направлениях медицины, как онкология, неврология, кардиология. Необходимость дополнительного финансирования системы здравоохранения в связи с этим приобрела остроту. И в сложившейся ситуации проекты ГЧП в здравоохранении приобретают все большую актуальность, становятся одним из самых эффективных инструментов развития качественной и доступной медицинской помощи в России.

Технологии изменяются с каждым днем, ускоряется процесс появления на рынке новых технологий, препаратов и методик лечения. Все новое требует существенных инвестиционных вложений. Государству не всегда удается за ними угнаться, так как у него есть более приоритетные задачи.

— Насколько ГЧП сегодня развито в нашей стране?

— По данным Национального центра государственно-частного партнерства, в 2020 году инвестиции в социальную сферу составили 8,9 процента от общего объема инвестиций, в количественном выражении это 536 реализуемых проектов с общим объемам инвестиций порядка 400 миллиардов рублей.

Если рассматривать формы реализации проектов, то в большинстве своем это концессионные соглашения (115-ФЗ), и соглашения о ГЧП/МЧП (224-ФЗ). Сегодня наблюдается сокращение инвестиций в инфраструктурные проекты, в том числе в сферу здравоохранения. Поэтому крайне важна ориентация инвестора на долгосрочные проекты. В то же время к реализации ГЧП сегодня готовы не так много игроков рынка, на данный момент их не более десяти.

Между тем надо понимать, что частные инвесторы более гибкие, поэтому именно бизнес становится локомотивом новых методик лечения и привнесения в рынок новых технологий. Конечно, более приоритетно для нашей группы компаний направление онкологии, но также можно выделить тенденцию роста ГЧП-проектов в кардиологии, лечении инфекционных болезней, травматологии и реабилитации.

— Что даст государству участие в ГЧП-проектах?

— Для государства участие в подобных проектах означает ускоренные темпы развития доступной медицинской помощи и обновления парка оборудования. Улучшается и качество медицинской помощи, так как частный бизнес в условиях высокой конкуренции со стороны государственных учреждений вынужден работать более эффективно: привлекать наиболее современные и востребованные методы диагностики и лечения, эффективно распределять ресурсы.

Использование формата государственно-частного партнерства дает регионам возможность, не отвлекая необходимый полный объем инвестиций, получить обновление парка оборудования или создать новые медицинские учреждения в рассрочку от крупной компании.

КТ-разметка перед лучевой терапией в центре ядерной медицины «ПЭТ-Технолоджи» в Балашихе

Компания, в свою очередь, построит медицинское учреждение, а впоследствии будет управлять им сама или передаст медицинскому оператору. Пять лет назад инициатором ГЧП-проектов всегда становился инвестор. В последнее время мы наблюдаем тенденцию, что поступают запросы от самих регионов. Многие из них сталкиваются с потребностью обновления материально-технической базы, а средств на это недостаточно. Адресные субсидии из федерального бюджета также не покрывают потребность. Выпуск облигаций или векселей регионом для привлечения дополнительного финансирования ведет к увеличению долговой нагрузки на регион и, следовательно, тоже не является решением. В такой ситуации привлечение частных инвестиций с последующим их равномерным возвратом становится рабочим механизмом.

— А в чем заключается интерес бизнеса к этой сфере?

— Для бизнеса интересны гарантии возвратности вложений с допустимым уровнем доходности. Все обязательства сторон закрепляются документально. Для нас участие в ГЧП — это гарантия того, что те огромные затраты, которые мы берем на себя в части коммунальных расходов, зарплатного фонда, закупок оборудования и услуг, гарантированно вернутся за счет средств ОМС и наши центры не будут простаивать.

С каждым годом доля частной медицины в общей системе здравоохранения растет, и, хоть сегодня она еще мала, динамика налицо.

Частный бизнес заинтересован управлять учреждением максимально эффективно. Например, если взять радионуклидную диагностику, на одном и том же виде оборудования в наших центрах проводится порядка 30–35 исследований в сутки, а в государственных — 10–15. Повышение пропускной способности центра ведет к снижению себестоимости проводимого исследования за счет снижения удельных постоянных затрат: сервиса медицинского оборудования, аренды помещений и прочего. Сформировавшийся остаток денежных средств медицинское учреждение может направить на повышение квалификации медицинских специалистов и улучшения условий их работы.

— Что получат от развития этого направления обычные пациенты?

— Для пациента тоже много плюсов. Самое главное — для них появляется новая инфраструктура. Создаваемые медицинские центры начинают работать в рамках системы ОМС по стандартам сервиса частной медицины, становятся доступными необходимые виды высокотехнологичной медицинской помощи, качество оказания услуг повышается.

Ежедневно мы наблюдаем рост заболеваемости онкологией, людей в очередях в онкологических диспансерах, центрах амбулаторной онкологической помощи все больше, парк оборудования обновляется по мере возможности, высокотехнологичная качественная медицинская помощь доступна далеко не всем пациентам и не покрывает потребности регионов. Сегодня субъекты федерации вынуждены распределять имеющийся бюджет, часть средств направлять на финансирование капитальных затрат, а часть — на оплату медицинских услуг. Использование инструмента ГЧП позволяет направить все имеющиеся средства на оплату медицинской помощи пациентам.

— Есть ли еще плюсы, которые дает государственно-частное партнерство для всех его участников?

— Безусловно. Частный оператор также берет на себя и образовательную функцию. Сегодня ГК «МедИнвестГрупп» реализует ряд образовательных проектов для подготовки персонала и повышения качества оказания медицинских услуг.

Цель проекта — создание образовательной экосистемы, которая позволит всем медицинским центрам повысить кадровый потенциал группы, развить внешний кадровый резерв и поддерживать единый уровень высокого качества медицинских услуг. Образовательные программы действуют не только для медицинского персонала, они также направлены на повышение квалификации управленческого звена.

— Какую роль должно играть обязательное медицинское страхование в проектах ГЧП?

— Все проекты, которые реализуются в формате ГЧП, как и в целом всю высокотехнологичную медицину, представить без ОМС практически невозможно. Например, в сфере онкологии, которая превалирует в портфеле нашей группы, практически нет пациентов, которые способны полностью самостоятельно оплатить свое лечение и диагностику. При этом каждый гражданин России имеет право на бесплатную, качественную и доступную медицинскую помощь, и все наши проекты ГЧП являются продолжением данной парадигмы.

— Какие перспективы «МедИнвестГрупп» видит в ГЧП для себя?

— Для «МедИнвестГрупп» проекты ГЧП одни из приоритетных. Мы видим, что комплексные проекты позволяют эффективно решать проблемы в области диагностики, лечения, реабилитации и последующего наблюдения за состоянием пациента. Поэтому следующие пять лет ключевыми инвестиционными проектами будут проекты ГЧП. В наши планы входит строительство и реализация до пятнадцати таких проектов в различных регионах страны. На данный момент ведется активная работа по инициации проектов в Пермском крае, Новосибирске, Краснодарском крае, Республике Дагестан и Нижегородской области. Сейчас мы уже инвестируем в проекты ГЧП и, конечно, продолжим этим заниматься.

Развитие нашей группы компаний идет поступательно. Мы начинали с области радионуклидной диагностики и фактически создали в России рынок ПЭТ/КТ-диагностики. Сегодня центры доступны в двадцати городах России. Далее мы начали развивать другие направления онкологической помощи — лучевую терапию, лекарственную терапию. За 2020 год в медицинских учреждениях группы получили помощь более 180 тысяч пациентов по всей России. На стадии строительства находятся более 60 медицинских учреждений, это центры ядерной медицины, центры лучевой терапии, клинико-диагностические центры и центры лекарственной терапии под брендами «ПЭТ-Технолоджи» и «Мед-Технолоджи».

Мы понимаем, что оказание медицинской помощи пациенту с онкологическим заболеванием требует комплексного подхода. Одной ядерной медициной не удастся обеспечить весь необходимый спектр помощи. Сегодня мы можем помочь государству создать инфраструктуру в системе здравоохранения.

Создание современного онкодиспансера — результат долгой и кропотливой работы, но именно этот результат позволит нам приблизиться к достижению нашей главной цели — продления жизни населения. Для нас как для бизнеса это залог развития всех наших проектов.