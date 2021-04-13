Глава МИД Украины попросил у НАТО военной помощи и новых антироссийских санкций

Дмитрий Кулеба – глава МИД Украины – заявил, что НАТО и страны Запада должны предпринять экстренные меры, чтобы предотвратить эскалацию насилия между Киевом и Москвой.

По мнению главы внешнеполитического ведомства «самостийной», в этом Украине могут помочь новые антироссийские санкции и дополнительная военная помощь Киеву со стороны североатлантического альянса, передаёт агентство Reuters.

«На оперативном уровне нам нужны меры, которые будут противодействовать Москве и сдерживать её агрессивные намерения», – сказал Кулеба в ходе совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Как пояснил глава МИД Украины, это может быть новый раунд санкций, который повысит цену российской агрессии. Также он попросил у альянса военной помощи, пояснив, что прямая помощь в этом вопросе буде направлена на укрепление обороноспособности страны.

«Потому что мы знаем, что РФ не жалеет усилий для того, чтобы помешать третьим странам сотрудничать с Украиной в оборонном секторе. Москва много работает над тем, чтобы подорвать нашу обороноспособность», – резюмировал Кулеба.

Ранее сообщалось, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, завила, что вооруженные силы НАТО наращивают активность на Украине и в Чёрном море в непосредственной близости от российских границ.

«Продолжаются финансовая и материально-логистическая поддержка украинских вооруженных сил со стороны стран НАТО, поставки летальных вооружений, обучение украинских военнослужащих западными инструкторами», – сказала Захарова.

По её словам, существенно активизировалась разведывательная деятельность иностранных государств на Украине вдоль границ с Россией и линии соприкосновения в Донбассе с использованием летательных аппаратов и радиоэлектронных средств.