Ingka Investments купила 49% восьми солнечных парков в РФ для обеспечения IKEA электроэнергией

Ingka Investments, инвестиционное подразделение Ingka Group (оператора ритейлера IKEA), ускорит инвестиции в возобновляемые источники энергии. В компании сообщили о покупке 49% акций восьми солнечных фотоэлектрических парков на юго-западе России. Об этом говорится на сайте Ingka Group.

Отмечается, что общая балансовая стоимость 8 парков составляет более 21 миллиарда рублей (235 миллионов евро). Сделка знаменует собой первую крупномасштабную иностранную инвестицию в возобновляемые источники энергии в России со стороны некоммунальной компании, подчеркивают в Ingka Investments.

Совокупная энергетическая мощность парков составляет 160 мегаватт, и они будут обеспечивать электроэнергией все 17 магазинов IKEA в России, а также часть торговых центров MEGA, расположенных по всей стране. Подписано соглашение с команией «Солар системс», которое сейчас подлежит утверждению российским антимонопольным органом (ФАС), сообщает Ingka Group.

«Мы рады выйти на рынок возобновляемых источников энергии в России с этими инвестициями, и это важный шаг для Ingka Investments. Мы с нетерпением ждем возможности сотрудничества с Solar Systems и обеспечения использования возобновляемых источников электроэнергии для IKEA Retail, центров Ingka, а также цепочки создания стоимости IKEA для уменьшения нашего воздействия на климат в России », - отметил управляющий директор Ingka Investments Кристер Маттссон.

«Чтобы поддержать наши цели в области устойчивого развития и внести свой вклад в общее стремление IKEA к достижению положительных результатов в отношении климата к 2030 году, мы стремимся расширить наш портфель возобновляемых источников энергии на большее количество стран, с приоритетом в России и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Имея собственные ветряные электростанции и солнечные электростанции, мы хотим сделать возобновляемую энергию доступной для всех наших предприятий », - добавил он.

По данным Интерфакса, Группа компаний Ingka (Ingka Holding B.V. и подконтрольные ей компании) является одной из 12 групп компаний, которые владеют и управляют розничной сетью ИКЕА по договорам франчайзинга с Inter IKEA Systems B.V.

В России ГК Ingka принадлежат 17 магазинов "ИКЕА", 14 торговых центров "Мега", дистрибьюторские центры "ИКЕА" в Московской и Ленинградской областях, а также Химки Бизнес-парк.