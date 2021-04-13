Лавров предлагает миру отказаться от долларов

Российское министерство иностранных дел опубликовало интервью главы МИД Сергея Лаврова иранскому официальному информационному агентству ИРНА. Одной из важнейших тем в этой беседе стала политика нового президента США и санкции, которые эта страна постоянно вводит в отношении государств, действия которых ее не устраивают. Как отметил, в частности, Сергей Лавров, сейчас крайне важно наращивать усилия по снижению санкционных рисков и связанных с ними потенциальных издержек.

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«Речь, в частности, идет о шагах, направленных на постепенную дедолларизацию национальных экономик, переход к взаиморасчетам в национальных или альтернативных доллару валютах, отказ от использования контролируемых Западом международных платежных систем. В России мы этим уже активно занимаемся. Видим на этом направлении большие перспективы для взаимодействия со всеми заинтересованными иностранными партнерами», — подчеркнул глава российского МИДа.

«В части санкционной политики Вашингтона наша позиция неизменна — мы продолжим выступать против любых односторонних ограничительных мер, которые, к тому же, бьют по наименее защищенным слоям населения, — продолжил Лавров. — На международных площадках, включая ООН, Россия энергично ставит вопрос о недопустимости введения подобных рестрикций. С удовлетворением констатирую, что наша позиция пользуется широкой поддержкой в мировом сообществе», — подчеркнул он, отметив: основная проблема в том, что в Вашингтоне никак не могут отказаться от ущербного курса на поддержание своего глобального доминирования, взятого в начале 1990-х годов, после распада Советского Союза.

Без доллара — никуда

Клич, который бросил МИД, обратившись ко всем государствам с призывом начать отказываться от доллара, услышан не будет, полагает сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский. При этом разговоры о том, что Россия может быть отрезана от SWIFT, в кулуарах обсуждаются уже полгода, и верхушка власти давно начала к этому готовиться.

«Лавров может говорить о том, что он хочет отказаться от западных платежных систем, сколько ему угодно. Но это не Россия добровольно отключится от SWIFT, а Россию от него отключат, и разговоры о том, что страна к этому готова, имеют под собой не слишком много фактов, — считает Переславский. — СПФС (Система передачи финансовых сообщений Банка России) была жестко проигнорирована дружественными государствами, а те банки, которые в ней состоят — их чуть больше 10 — пошли на этот шаг ради преференций от властей страны. Переговоры с Китаем на тему создания единой платежной системы прошли неудачно — Китай давно перешел на собственную платформу и прекрасно себя чувствует в этом плане».

Управление ФНБ и покупка азиатских валют — отдельная тема, главным тезисом которой будет некомпетентность Минфина и Силуанова, продолжает аналитик. В период с 15 декабря по 28 февраля валютные операции принесли убыток в 50 млн долларов. Убытки эти связаны прежде всего с удешевлением юаня и иены — юань за февраль упал на 0,6% к доллару, иена — на 1,9%. Неужели эти риски нельзя было просчитать, задаётся вопросом Переславский. Если нет, то для чего тогда нужно такое управление Фондом? И кто будет управлять новой платежной системой? Если Минфин с таким руководством во главе, то можно смело готовиться к самому печальному из возможных кризисных сценариев вплоть до дефолта.

Никто не планирует полностью отказываться от доллара — это мировая резервная валюта, от которой невозможно резко отойти, убеждён Переславский. Вопросы валютной ликвидности России — тема другого обсуждения, но полного отказа от инвалюты не будет, уверен он. Особенно на фоне того, что все больше граждан понимает: рубль будет дешеветь и дальше, поэтому постепенно покупают валюту в небольших объемах — до 1000 долларов за один раз.

Для отказа от доллара экономика маловата

«Я не думаю, что в ближайшие годы возможна смена доллара как общемировой валюты. Попытки перехода на другие формы расчетов уже были, и успехом они не увенчались, — соглашается с Переславским глава инвестиционного департамента inv.lu Анастасия Тарасова. — Весь международный расчет ведется именно в долларах, поскольку именно он наиболее ликвиден. Теоретически, Россия, конечно, может отказаться от доллара, но в этом случае для зарубежных торговых партнеров расчеты с ней станут намного менее удобными.»

Расчеты в национальной валюте и отличные от общемировых платежные системы — крайне сложно внедряемая и узко используемая практика, которая скорее принесет неудобства, чем профит, уверена Тарасова. Менее развитая инфраструктура, огромное количество согласований и конвертаций, высокие комиссии могут сделать национальную платежную систему и расчеты в рублях намного сложнее и дороже. Издержки, связанные со сделками при переходе на другие валюты, всегда очень высоки, поскольку все хотят получать за свои товары именно глобальную валюту.

К тому же размер российской экономики всего 1,5 % от мировой — этого недостаточно, чтобы реально воздействовать не экономики других стран. Если Россия откажется от расчетов в долларах, то прежде всего пострадает она сама и, возможно, ближайшие соседи — Казахстан, Белоруссия, полагает эксперт. В политическом плане такая отстройка понятна, но для российской экономики это однозначный минус. Если же стремиться её развивать, то важно, чтобы торговые партнеры не испытывали сложностей при расчетах.

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И доллар, и SWIFT — всё будет

Отказ от мировой платежной системы, постепенная дедолларизация экономики и интеграция нацвалют в межстрановые торговые отношения — это тот курс, в направлении которого Россия будет двигаться, уверен управляющий партнер компании «Иккерт и партнеры» Павел Иккерт. Процесс будет идти медленно и вероятнее всего не сможет дать полную свободу от доллара и евро по вполне очевидным причинам.

Россия и ее торговые партнеры, заинтересованные в отказе от доллара и платежных систем по политическим соображениям, не демонстрируют во внешнеторговом обороте существенных сумм в национальной валюте, напоминает Иккерт. Так, например, доля расчетов в нацвалютах с Китаем составила 25%. В Турцию экспорт из РФ осуществляется по-прежнему за доллары, а импорт хотя за рубли, но не по всем категориям.

Понятно, что со странами СНГ ситуация в области применения нацвалют другая — их использование экономит бизнесу расходы на конвертацию, отмечает эксперт. Но доля расчётов в национальных валютах в общей массе внешней торговли всё равно невелика и существенно не вырастет, пока Россия продолжает получать большую часть доходов от продажи углеводородов (их доля в общей выручке составляет до 70%). Расчёт за нефть и газ производятся в долларах, и изменить эту ситуацию даже с заменой одной платежной системы на другую будет крайне сложной задачей.

Конечно, внешняя торговля будет постепенно переориентироваться на нацвалюты, уверен Иккерт. Но исходя из естественной зависимости российской экономики от нефти и газа, полностью доллар из международных расчётов России в обозримом будущем не уйдёт.

Что же касается создания российского аналога SWIFT, то здесь больше вопросов чем ответов, полагает эксперт. Разрабатывать СПФС российский Центробанк начал еще с момента введения первых санкций в 2014 году. Но основная проблема в том, что иностранные игроки не торопились к ней подключаться, поэтому использование SWIFT фактически сохранилось на прежнем уровне.

Для банковской системы — как мировой, так и российской — SWIFT является единым стандартом выполнения всех международных операций, будь то выплата внешних долгов, расчёт за полученные или предоставленные услуги и товары — в том числе за энергоресурсы, которые мы продаем за рубеж, напоминает Иккерт. Возможность пользоваться SWIFT жизненно важна для экономики и поддержания ее стабильности. Внутренние межбанковские операции могут быть переориентированы на собственные системы, но международные серьезно зависимы от возможности использования SWIFT, и отключение от неё России не выгодно.

Слухи о возможном отключении от SWIFT ходят столько же лет, сколько РФ находится под санкциями, констатирует Павел Иккерт. Но не стоит забывать, что SWIFT — детище европейского банковского бизнеса, который также получает высокие доходы от того, что РФ является участником системы. Физическое отключение России может привести к экономическим последствиям для крупных игроков, поэтому даже в условиях санкционного давления США вопрос, скорее всего, вряд ли будет решаться в одностороннем порядке.