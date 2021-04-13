Мировые цены на нефть растут на статистике из Китая

Мировые цены на нефть растут утром 13 апреля после публикации статистики по экспорту и импорту Китая, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.59 по московскому времени цена фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent с поставками в июне выросла на 0,43%, достигнув отметки в $63,55, а майские фьючерсы на WTI прибавили 0,42%, до $59,95 за баррель.

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Участники рынка отслеживают в настоящее время макростатистику КНР - одного из крупнейших импортеров нефти в мире. По данным китайского Минэнерго экспорт нефти Китая в марте вырос на 30,6% в годовом выражении, а импорт — на 38,1%. При этом аналитики прогнозировали чуть больший рост объема экспорта Китая, однако импорт оказался выше ожиданий. В январе-марте 2021 года экспорт Китая по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 49%.

Эксперты отрасли отмечают за последние несколько недель небольшую волатильнось цен на нефть, вызванную неопределенностью относительно перспектив спроса на сырье. Рост темпов вакцинации населения планеты от коронавируса внушает оптимизм, однако рост самой заболеваемости снижает темпы восстановления экономики.

«На рынке существуют очаги слабости, которые создают немного беспокойства, несмотря на продолжающееся восстановление, которое мы наблюдаем в таких крупных экономиках как США», - поделился мнением с агентством Bloomberg аналитик ANZ Дэниэл Хайнс. Он отметил выжидательную позицию трейдеров в настоящее время, а также разнонаправленное движение цен.

