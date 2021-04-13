Ozon и «Совкомбанк» подписали соглашение о покупке «Оней Банка»

Российский маркетплейс Ozon подписал соглашение с «Совкомбанком» о покупке 100% уставного капитала «Оней банка», говорится в сообщении онлайн-ретейлера. Сделка будет закрыта при условии согласования со стороны Банка России.

«Ozon… и ПАО "Совкомбанк" объявляют о подписании соглашения о продаже Совкомбанком компании Ozon 100% уставного капитала ООО "Оней Банк". Сделка будет закрыта при условии согласования со стороны Банка России», — говорится в сообщении.

Ожидается, что общая сумма сделки будет определена на основе стоимости активов приобретаемого банка на дату закрытия сделки, но не превысит 10 миллионов долларов. «Совкомбанк» объявил о покупке 100% акций «Оней банка» в декабре 2021 года, при этом сумма сделки не разглашается.

Ранее сообщалось, что компания Ozon намерена получить банковскую лицензию для развития финансово-технических услуг, включая кредитование компаний-продавцов.

«Малому и среднему бизнесу сложно получить финансирование на приемлемых условиях. Оно либо слишком дорого, либо недоступно», - пояснил СЕО маркетплейса Александр Шульгин.

Он уточнил, что Ozon сможет принимать обоснованные решения по кредитованию продавца, который продает свой товар на платформе маркетплейса.

