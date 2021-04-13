Прогноз погоды: россиян ждёт бунтарское лето

Прошедшая зима порядком удивила россиян: Русскую равнину щедро заметало снегом, долго стояли морозы и нехотя таяли упругие сугробы.

В народе говорят, что холодная зима – предвестник жаркого лета и грядущий сезон, по данным синоптиков, действительно будет непростым.

Метеоцентры уже сообщают новости о том, что летний период окажется непредсказуемым и непостоянным: местами столбики термометров будут зашкаливать, а где-то не будет отбоя от ураганных ливней.

Время с июня по август ожидается с одной стороны тёплым, а с другой – щедрым на дожди, грозы, перепады температур и штормовые предупреждения. Так что предстоящее лето во всех отношениях будет очень странным, или как уже заявили специалисты – бунтарским.

Погода в июне 2021. Предварительный прогноз синоптиков

По прогнозу синоптиков, июнь ожидается комфортным, при этом удушающий зной обойдёт Россию стороной: лето стартует с мягкой и тёплой погоды.

В Москве июнь начнётся с дождей и гроз, местами будет возникать резкий и даже ураганный ветер, что необычно для столицы России. Говорить о постоянстве пока не приходится и в целом в регионе ожидаются облачные циклоны. Тем не менее тепло будет буквально витать в воздухе и средние температурные показатели на июнь составят не менее плюс 24.

Для Санкт-Петербурга специалисты ожидают стабильно прохладную обстановку с температурным фоном до плюс 17-19. Город на Неве затянет плотными тучами, дополнением к этому станут все те же осадки, но без резких порывов ветра и других климатических аномалий.

Крым и Краснодарский край откроют в июне начало пляжного сезона: солнце прогреет побережье до плюс 28-30, при этом море будет оставаться немного беспокойным. Из-за этого погоду с трудом можно назвать стабильной, но серьезных климатических проверок не ожидается: Например, в Анапе и Сочи прогнозируется до плюс 24, море прогреется до плюс 26.

Аналогичный погодные новости подготовили метеорологи для жителей Ставропольского края, куда можно смело отправляться в отпуск. Так, на курортах Кисловодска, Пятигорска и Минеральных вод воздух в июне прогреется до плюс 26. А ясное, ласковое солнце составят вам хорошую компанию.

Неожиданно тепло будет на Урале и в Сибири, эти регионы также встретят июнь с минимальным количеством дождей и холодных дней – очень странно для начала лета. В Свердловской области ощутимо потеплеет уже в конце мая, в Перми и Удмуртии климатическое лето начнётся с первых дней июня.

Суточные показатели вряд ли превысят привычную норму и без температурных кульбитов не обойтись, но в целом месяц порадует устойчивой, хотя в местами бунтарской погодой.

Прогноз синоптиков на июль-2021

Второй календарный месяц лета можно назвать проводником в это самое лето. И в России полноценный сезон начнется именно с первых июльских дней.

Тёплый климат без лишних капризов, по прогнозу синоптиков, ожидается на Дальнем Востоке, комфортная погода установится в Сибири и на Урале – до плюс 25-30. Также тепло придёт на Алтай, в Красноярский край и Приморье – до плюс 28-30, без осадков и ветра.

В Крыму и на курортах Кубани температура порадует даже после наступления ночи: до плюс 30, днем можно смело нырять в море и с удовольствием нежиться под ласковым черноморским солнцем. Испортить настроение может сильные ливни, грозы, шторм на море и ураган на суше.

В Москве июль заявит о себе солнечной погодой до плюс 26-28, в СПб летняя свежесть задержится на отметках до плюс 25. Дожди, ветер и грозы придут сюда ближе к окончанию июля.

Долгосрочный прогноз синоптиков на август 2021

Август, по прогнозу синоптиков, продолжит направление июня и июля, параллельно внося небольшие коррективы в виде ливней и гроз. Так, ближе к сентябрю ощутимо заштормит Дальний Восток, где мощные ветры и обильные осадки снова возьмут своё: регион атакуют азиатские циклоны, но их направление пока до конца не изучено.

Странная погода будет в августе в Москве. В столице России, по данным метеорологов, местами погода будет резко меняться. Такие же новости ждут жителей Подмосковья и Центральных регионов страны. Но здесь возможен риск продолжительных лесных пожаров.

Впрочем, это почти не удивляет, ведь по предварительным данным, отметки термометров могут достигать аномальных плюс 38-40. В Северной столице, как и всегда, климат окажется немного прохладнее чем в Москве, здесь ливни и грозы будут чаще, а солнце – реже. И всё же воздух не остынет ниже плюс 26 и в целом, это привычный прогноз для Санкт-Петербурга.

В Крыму и Краснодарском крае продолжится жаркая, местами удушливая погода, но без сюрпризов не обойдётся. Синоптики предупреждают, что в Крыму и Сочи ожидаются штормовые предупреждения на море, наземные ураганы и сильные ливни.

Вот такие новости пока приготовили синоптики о предстоящем лете, которое согласно данным метеорологов, будет очень непростым и даже бунтарским: жара станет чередоваться с грозами, в некоторых регионах существует риск возникновения аномалий и других климатических сюрпризов. От чего это зависит? Ждём новостей от синоптиков к концу мая.

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