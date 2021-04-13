Байден предложил Путину встретиться

Президент России Владимир Путин и президент США Джозеф Байден провели телефонный разговор, сообщает сайт Белого дома.

По информации американской стороны, президенты обсудили ряд региональных и глобальных проблем, в том числе намерение США и России продолжить диалог о стратегической стабильности по ряду вопросов контроля над вооружениями и возникающих проблем безопасности, основываясь на продлении срока действия ДСНВ.

Кроме того, Байден также «ясно дал понять, что Соединенные Штаты будут действовать решительно в защиту своих национальных интересов в ответ на действия России, такие как кибернетические вторжения и вмешательство в выборы». Кроме того, Байден подчеркнул «приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины», выразил озабоченность по поводу «внезапного наращивания российской военной мощи в «оккупированном» Крыму и на границах Украины и призвал Россию снизить напряженность».

При этом президент США подтвердил желание построить с Россией стабильные и предсказуемые отношения и предложил в ближайшие месяцы провести встречу на высшем уровне в третьей стране, для обсуждения всего спектра проблем, стоящих перед США и Россией.

Официальный сайт президента России сообщил, что разговор состоялся по инициативе американской стороны. В ходе беседы были «обстоятельно обсуждены текущее состояние российско-американских отношений и некоторые актуальные аспекты международной повестки дня». Как сообщается, в разговоре Байден подтвердил переданное ранее приглашение Путину принять участие в Климатическом саммите, который пройдёт в режиме видеоконференции 22–23 апреля.

«С обеих сторон выражена готовность к продолжению диалога по важнейшим направлениям обеспечения глобальной безопасности, что отвечало бы интересам не только России и США, но и всего мирового сообщества. Более того, Джозеф Байден высказал заинтересованность в нормализации положения дел на двустороннем треке и налаживании стабильного и предсказуемого взаимодействия по таким острым проблемам, как обеспечение стратегической стабильности и контроль над вооружениями, иранская ядерная программа, ситуация в Афганистане, глобальное изменение климата . В этом контексте президент США предложил рассмотреть возможность проведения в обозримой перспективе личной встречи на высшем уровне. При обмене мнениями по внутриукраинскому кризису Владимир Путин изложил базирующиеся на минском "Комплексе мер" подходы к политическому урегулированию», – сообщает сайт президента России.

17 марта президент США Джо Байден в интервью телеканалу АВС сказал, что российский лидер Владимир Путин ответит за «вмешательство» в президентские выборы в США. Кроме того, американский президент заявил, отвечая на один из вопросов, что считает своего российского коллегу Владимира Путина «убийцей».

18 марта министерство иностранных дел России объявило, что посол в США Анатолий Антонов приглашён в Москву на консультации, в ходе которых будут проанализированы перспективы отношений с Вашингтоном.

18 марта президент России Владимир Путин заявил, что готов к диалогу с президентом США Джо Байденом, если он состоится в прямом эфире. «Мы должны продолжать отношения. И более того, сейчас я подумал вот о чем – в прошлый раз инициатива телефонного разговора исходила от президента Байдена. Я хочу предложить президенту Байдену продолжить наши дискуссии, но при условии, что мы это сделаем фактически в прямом эфире, что называется, онлайн. Но без всяких задержек, а прямо в открытой прямой дискуссии. Мне представляется, что это было бы интересно и для народа России, и для народа Соединенных Штатов, да и для многих других стран, имея ввиду что на нас, как на самых крупных ядерных державах, лежит особая ответственность за стратегическую безопасность на планете», — сказал Путин.