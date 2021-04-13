Россия может «навсегда отстать» от мира в технологиях

Из-за того, что РФ до сих пор является малозаметным участником глобального рынка передовых производственных технологий, страна рискует «отстать навсегда» от стран - технологических лидеров, говорится в докладе НИУ ВШЭ, имеющимся в распоряжении РБК. Документ должен быть представлен на ежегодной Апрельской конференции университета.

Университет выяснил, что сегодня российская доля продукции с использованием перспективных производственных технологий на мировых рынках не превышает 0,6%, за исключением ядерных технологий, где за Россией числится наибольшая доля — 16,7% мирового рынка и рынка вооружений (1,2%). Эксперты отметили, что РФ сегодня находится на принципиальной развилке, когда страна может сохранить за собой место в рядах отстающих стран и, как результат, отстать навсегда или переместиться в группу «догоняющих».

В докладе отмечается, что сегодня мировыми лидерами в области технологий являются Германия, Швейцария, Нидерланды, Бельгия и Вьетнам. Авторы доклада не учли позицию США, поскольку уверены, что страна принадлежит к глобальным лидерам, которые сохраняют позиции на большинстве отдельных товарных рынков.

К группе «догоняющих» стран, которые интенсивно используют технологии для собственных нужд, авторами причислены Китай, Объединенные Арабские эмираты, Мексика, Филиппины, Таиланд.

