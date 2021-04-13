Российские компании прекратили закупку пшеницы на экспорт

Крупные российские экспортеры пшеницы прекратили покупку зерна из-за высоких экспортных пошлин, пишет газета «Коммерсант», ссылаясь на собственные источники. По сведениям собеседников издания, компании ждут падения внутренних цен перед новым урожаем. В настоящее время экспортная пошлина составляет $59 за тонну, но со 2 июня заработает новый механизм расчета пошлины, который позволит снизить ее до $21 при цене $230 за тонну, что сделает бизнес экспортеров привлекательнее. При этом из-за небольших запасов зерна в России, компании рискуют не успеть с закупками, отмечает директор «Совэкона» Андрей Сизов.

Один из источников газеты сообщает, что к настоящему моменту с рынка фактически ушли Louis Dreyfus, KZP, Bunge и Sierentz Global Merchants. Компании Cargill и Gemcorp приостановили закупки. По словам гендиректора Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрия Рылько, докупать партии продолжают Объединенная зерновая компания и «пара других игроков» в рамках контрактов, которые были заключены по более высоким ценам.

В свою очередь, глава Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин заявил, что большинство экспортеров «не торопятся с закупками», поскольку ждут отмены пошлин. Специалист уверен, что такая позиция участников рынка вместо плавного снижения приведет к резкой коррекции цен из-за необходимости освободить элеваторы под новый урожай.

В Минсельхозе считают, что главной причиной, по которой экспортеры не хотят закупать пшеницу, является ожидание снижения внутренних цен в преддверии нового урожая, а фактор пошлин уже отыгран в цене зерновых.

