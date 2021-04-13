Курс доллара: обстановка вокруг рубля очень нервозная

Торговый день для рубля начался на уровнях 77,44 против доллара и 92 против евро,к пяти часам нацвалюта укрепилась до 77,06 к доллару и сохранила позиции на уровне 92 к евро.

Американская валюта за тот же период слегка откатилась. Индекс DXY с 92,18 пункта откатился к 92,08 пункта.

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"Утром рубль пытался укрепляться на неоднозначном внешнем фоне, в целом совершая разнонаправленные движения. После старта основной сессии российская валюта испытала резкое снижение, обновив сегодняшний минимум, но затем устремилась вверх. Мировые рынки и нефтяные цены во вторник в основном демонстрировали восходящую динамику, правда, она не отличалась устойчивостью, периодически происходили существенные просадки",- комментирует рынок эксперт БКС Дмитрий Бабин.

По его оценке геополитический фактор пока несколько ослабил воздействие на наш рынок, однако по-прежнему является источником ощутимой нервозности и потенциальной слабости рублевых активов.

Ключевым фактором высокой волатильности рубля остается геополитика, считает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

"Укрепление рубля до 75 против доллара в ближайшее время возможно лишь в случае затухания санкционной риторики и снижения геополитической напряженности (например, этому могла бы способствовать встреча президентов РФ и США на полях климатического саммита)", — приводит его слова ПРАЙМ.

По оценке аналитиков Универ Капитал, в краткосрочной перспективе рубль будет торговаться в диапазоне 77,5-78,5 в паре с долларом и на уровне 92,0-93,0 в паре с европейской валютой.

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