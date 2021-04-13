Состояние основателя Alibaba значительно выросло после рекордного штрафа компании

Состояние основателя интернет-компании Alibaba Джека Ма значительно выросло после рекордного штрафа компании, который был наложен китайским регулятором.

Как передаёт Bloomberg, всего за несколько дней Ма стал богаче сразу на 2,3 млрд долл. за счёт резкого роста стоимости акций Alibaba. По данным агентства, которое ссылается на расчёты Bloomberg Billionaires Index (BBI), состояние основателя этой интернет-компании теперь оценивается в 52,1 млрд. долл., а в общем списке миллиардеров он поднялся на 25 место.

Ранее сообщалось, что в понедельник Alibaba подорожали на торгах в Гонконге сразу на 10%, так как основной источник неопределенности для компании был устранён.

Напомним, 10 апреля стало известно, что регулятор Китая оштрафовал компанию Alibaba на 18,22 млрд юаней (2,78 млрд долл.). В государственно управлении по контролю за рынком Поднебесной объяснили, что причиной штрафных санкций стало нарушение антимонопольного законодательства.

Согласно заявлению, опубликовано на сайте регулятора КНР, установлено, что компания проводила политику, принуждающую потребителя пользоваться своими услугами без права выбора, что крайне негативно отразилось на конкурентной среде рынка электронной коммерции Китая.

Однако, по словам генерального директора китайского IT-гиганта Даниэля Чжана, в Alibaba не ожидают какого-либо существенного воздействия на деятельность компании от антимонопольного давления в Китае, которое заставило бы её пересмотреть свои отношения с партнёрами.

Власти Поднебесной начали антимонопольное расследование в отношении Alibaba в конце декабря 2020 года. В частности, проверялась политика «принудительной эксклюзивности» компании, в том числе требование Alibaba к своим партнёрам не работать с ее конкурентами.

«Эта компания должна прекратить нарушать национальное законодательство, размер штрафа составит 4% процента от объёма её продаж в 2019 году на территории КНР, который составил 455,71 млрд юаней (69,67 млрд долл. по текущему курсу). Alibaba должна выплатить 18,22 млрд юаней (2,78 млрд долл.)», – говорится в заявлении регулятора.

Наша справка

Alibaba Group – крупнейшая интернет-компания Китая, которая работает в сфере электронной коммерции с 1999 года. Группе принадлежат несколько дочерних компаний и интернет-площадок таких, как AliExpress, Alibaba Pictures, Tmall и Taobao.