США передумали сокращать своё военное присутствие в ФРГ и увеличат его

Глава Минобороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр по итогам переговоров с главой Пентагона Ллойдом Остином заявила, что США не собираются сокращать военное присутствие на территории Германии, а, напротив, увеличит его ещё на 500 человек

При этом она призналась, что это прекрасная новость, что Вашингтоне дистанцировались от планов вывода войск из ФРГ, как об этом в своей речи на Мюнхенской конференции по безопасности заявил глава Белого Дома Джо Байден, передаёт агентство «Интерфакс».

«Наоборот – эти силы будут дополнительно увеличены на 500 человек. Это очень сильный знак сотрудничества, я благодарю за него», – подчеркнула министр обороны Германии.

В свою очередь Остин заявил, что увеличение сил США в Германии является «знаком поддержки НАТО».

«Позвольте вас заверить, что это знак для НАТО, что мы поддерживаем его и ценим отношения с партнерами здесь, в ФРГ», – отметил руководитель американского военного ведомства.

