США увеличат военное присутствие в Германии

Администрация президента США Джо Байдена намерена увеличить американский воинский контингент в Германии на 500 человек, сообщает Euronews. Это решение было озвучено в Берлине по итогам переговоров министра обороны США Ллойда Остина с министром обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр. В настоящее время на территории Германии находятся 35 тыс американских военных.

Кроме того, Ллойд Остин прокомментировал продолжающееся строительство газопровода «Северный поток – 2». «Мы выразили наше несогласие с этим соглашением и влиянием, которое получит Россия в результате его реализации. Но мы не позволим этой проблеме навредить великолепным отношениям, которые у нас есть с германской стороной», – сказал глава Пентагона. Германский военный министр постаралась развеять опасения своего американского коллеги. «При всём при том я твёрдо убеждена, что даже если строительство «Северного потока-2» продолжится, то, сколько газа там будет прокачиваться, будет зависеть от поведения России», – сказала Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

В июле 2020 года США объявили о сокращении своего военного контингента в Германии с 35 тыс до 25 тыс человек.

3 февраля президент США Джо Байден приостановил решение своего предшественника Дональда Трампа о выводе части американских военных из Германии.

Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно требовал от Германии повысить расходы на оборону до общепринятого в НАТО минимума в 2% от ВВП. В 2019 году расходы ФРГ на борону составили 1,28% от ВВП.