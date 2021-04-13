Цены на медь растут после выхода статистики Китая

Цены на медь утром 13 апреля растут после выхода накануне статистики внешней торговли Китая, свидетельствуют данные торговых площадок.

По состоянию на 9.16 по московскому времени стоимость фьючерсов на медь на бирже Comex с поставками в мае выросла на 0,13%, достигнув отметки $4,025 за фунт (около 0,45 килограмма).

В ходе торгов на Лондонской бирже металлов (LME) стоимость тонны меди с поставкой через три месяца потеряла в цене по итогам торгов 12 апреля 0,73%, до $8861. Алюминий подешевел на 0,09%, до $2262, цинка – на 2,53%, до $2758 за тонну.

В общей сложности экспорт из Китая промышленных металлов в марте вырос на 30,6% в годовом выражении, а импорт в страну — на 38,1%. Китай, напомним, является крупнейшим мировым импортером металлов, поэтому такая статистика позитивна для мировых цен на медь.

Также утром 13 апреля сообщалось о снижении стоимости золота на увеличении доходности американских гособлигаций. По состоянию на 9.08 по московскому времени цена фьючерса на золото с поставкой в июне на нью-йоркской бирже Comex потеряла в цене 0,31%, или $5,45, до $1727,15 за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дешевел на 0,07%, до $24,852 за унцию.

