Турция и Танзания закрыты. Куда лететь?

12 апреля вечером вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова проинформировала россиян о том, что Россия с 15 апреля по 1 июня ограничивает регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией и Танзанией на основании анализа эпидемиологических данных. Такое решение принял оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

И никаких иных мотивов для закрытия авиасообщения с Турцией, кроме обострения там эпидемической обстановки, нет, катерогично заявили в Кремле. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на появившиеся слухи о политической подоплеке этого решения: это, мол, урок Эрдогану, который 10 апреля встретился с Зеленским и заявил, что позиция Анкары по непризнанию «аннексии Крыма» остается неизменной.

Авиасообщение с Танзанией и Турцией будет возобновлено в том случае, если ситуация с коронавирусом в этих странах стабилизируется. «Хотела бы обратить внимание, что мы внимательнейшим образом будем отслеживать ситуацию. И если ситуация в Турецкой Республике и республике Танзания стабилизируется, то мы будем оперативно информировать наших граждан, чтобы они имели возможность покупать туры в эти государства», — сообщила Голикова на заседании в Доме правительства.

Понятно, что более всего новость раздосадовала тех, кто уже приобрел путевки на любимые курорты. «Для граждан, которые уже оказались в Турецкой Республике, будет возможность как продолжить отдых вплоть до назначенного ранее вылета, так и вылететь теми чартерными рейсами, которые были спланированы в рамках их поездок, — пояснила вице-премьер. — Мы эту работу организуем. Туристам, которые купили путевку с вылетом до 1 июня, мы рекомендуем по согласованию с туроператорами поменять направление отдыха, не меняя дат поездки, либо перенести сроки путешествия на более поздние даты».

Государство им поможет

Надо отметить, что слухи о возможности закрытия Турции и других популярных туристских направлений ходили и ранее. Видимо, на этом фоне спрос на отдых внутри России (в том числе по акции раннего бронирования) вырос примерно в 4,5 раза. Такие цифры озвучила в эфире телеканала «Россия-24» представитель национального туроператора «Алеан» Лариса Аханова. Она сообщила, в частности, что закончившаяся 31 марта акция бронирования дала феноменальный результат, оказавшийся неожиданным дяже для самих операторов — распродана половина туров.

Представители курортов Краснодарского края уже заявили, что готовы к наплыву туристов — в отличие от прошлого года, когда закрытие заграниц оказалось внезапным. Власти, в свою очередь, пообещали россиянам, купившим путевки в Турцию, что они смогут получить назад деньги или перенести поездку на любой срок до конца 2021 года. Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом уже поручил Ростуризму подготовить меры поддержки, которые помогут туристической отрасли исполнить свои обязательства.