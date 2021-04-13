Турция и Танзания закрыты. Куда лететь?

12 апреля вечером вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова проинформировала россиян о том, что Россия с 15 апреля по 1 июня ограничивает регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией и Танзанией на основании анализа эпидемиологических данных. Такое решение принял оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.
И никаких иных мотивов для закрытия авиасообщения с Турцией, кроме обострения там эпидемической обстановки, нет, катерогично заявили в Кремле. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на появившиеся слухи о политической подоплеке этого решения: это, мол, урок Эрдогану, который 10 апреля встретился с Зеленским и заявил, что позиция Анкары по непризнанию «аннексии Крыма» остается неизменной.
Авиасообщение с Танзанией и Турцией будет возобновлено в том случае, если ситуация с коронавирусом в этих странах стабилизируется. «Хотела бы обратить внимание, что мы внимательнейшим образом будем отслеживать ситуацию. И если ситуация в Турецкой Республике и республике Танзания стабилизируется, то мы будем оперативно информировать наших граждан, чтобы они имели возможность покупать туры в эти государства», — сообщила Голикова на заседании в Доме правительства.
Понятно, что более всего новость раздосадовала тех, кто уже приобрел путевки на любимые курорты. «Для граждан, которые уже оказались в Турецкой Республике, будет возможность как продолжить отдых вплоть до назначенного ранее вылета, так и вылететь теми чартерными рейсами, которые были спланированы в рамках их поездок, — пояснила вице-премьер. — Мы эту работу организуем. Туристам, которые купили путевку с вылетом до 1 июня, мы рекомендуем по согласованию с туроператорами поменять направление отдыха, не меняя дат поездки, либо перенести сроки путешествия на более поздние даты».
Государство им поможет
Надо отметить, что слухи о возможности закрытия Турции и других популярных туристских направлений ходили и ранее. Видимо, на этом фоне спрос на отдых внутри России (в том числе по акции раннего бронирования) вырос примерно в 4,5 раза. Такие цифры озвучила в эфире телеканала «Россия-24» представитель национального туроператора «Алеан» Лариса Аханова. Она сообщила, в частности, что закончившаяся 31 марта акция бронирования дала феноменальный результат, оказавшийся неожиданным дяже для самих операторов — распродана половина туров.
Представители курортов Краснодарского края уже заявили, что готовы к наплыву туристов — в отличие от прошлого года, когда закрытие заграниц оказалось внезапным. Власти, в свою очередь, пообещали россиянам, купившим путевки в Турцию, что они смогут получить назад деньги или перенести поездку на любой срок до конца 2021 года. Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом уже поручил Ростуризму подготовить меры поддержки, которые помогут туристической отрасли исполнить свои обязательства.
«Мы понимаем, что вводимые ограничения ставят и людей, и бизнес в непростые условия, — отметила глава Ростуризма Зарина Догузова. — Поэтому в дополнение к действующим механизмам подготовили пакет мер поддержки, чтобы минимизировать последствия введенных ограничений и помочь туроператорам выполнить обязательства перед туристами. Речь об отмене взносов в резервный фонд, сокращении и отсрочке уплаты взносов в фонды персональной ответственности. Мы также рассматриваем субсидию туроператорам за вывозные рейсы по аналогии с прошлым годом и целый ряд других финансовых и нефинансовых мер поддержки».
Крым и Кавказ не заменят берег Турецкий
Ситуация с закрытием Турции и Танзании может оказаться критической для туриндустрии, считает основатель инвестиционного фонда PBI Finance Эдуард Синельников. Последний раз Турцию закрывали в 2016 году, и тогда удар оказался для отрасли существенным, несмотря на множество альтернатив, потому что «всероссийская здравница» Анталия — вне конкуренции. К сожалению, за 30 лет новой истории отечественный юг альтернативой Турции так и не стал. Курорты Краснодарского края в районе нового Сочи дороги, а всё остальное — фактически частный сектор, где ни о каком сервисе речи быть не может.
Ситуация в Крыму еще хуже, продолжает эксперт. По его словам, кроме гостиницы «Мрия» там ничего нет. А инфраструктура еще хуже, чем в Краснодарском крае. Не стоит забывать и о сложностях с водоснабжением, платежными системами, сотовой связью и прочим. Поэтому прогноз аналитика таков: отечественными курортами воспользуются не более 30% из тех, кто планировал отдых за границей. Не будем забывать и традицию отечественных отельеров взвинчивать цены в отсутствие конкуренции, и то, что в России уже несколько лет в отдельных регионах существует туристический сбор. Отличное время для ревизии расходов этого налога.
Что же касается бизнеса как такового, то 10% в туристической отрасли — уже сверхприбыль, говорит Синельников. Поэтому без помощи государства не обойтись. Интересным ходом могло бы стать создание единого государственного оператора «Гостуризм» на базе близких к разорению операторов. Госкомпания завязала бы на себя продажи туров именно внутреннего туризма — это позволило бы регулировать цены и уровень сервиса. Конечно, эта мера была бы временной, на несколько лет, до стабилизации на внутреннем рынке. Потом компания должна быть ликвидирована, заключает эксперт.
Юг подорожает, но не смертельно
Закрытие авиасообщения с Турцией перераспределит потоки туристов, полагает главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман. Не исключено, что возобновится чартерное авиасообщение с Египтом — на это можно рассчитывать после соответствующих слов министра иностранных дел России Сергея Лаврова, произнесённых во время визита в Каир. Есть и вероятность открытия Туниса, Хорватии. Но в любом случае, эти направления не заменят полностью Турцию как наиболее популярный у россиян зарубежный маршрут.
Значит, можно ожидать рост спроса на внутренние курорты, полагает аналитик. Самые востребованные из них — традиционно, Краснодарский край и Крым. На примере прошлого года можно утверждать, что при ограничении выезда именно они принимают на себя основной турпоток. Подтверждает это и ситуация с ранним бронированием: по данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), этой весной спрос на летние туры по России превышает показатели «доковидного» 2019 г. на 30%. В лидерах — черноморское побережье Кавказа и Крым.
Цены на эти направления повышаются, но не становятся заоблачными, отмечает Гойхман. АТОР сообщает, что в сравнении с 2020 годом туры подорожали на 10—15%. Отказ от Турции хотя и будет способствовать дальнейшему подорожанию, но оно не окажется критичным.
Кроме того, есть и немаловажные ограничения финансового характера. Нужно помнить, что реальные располагаемые доходы населения в 2020 г. упали на 3,5%, говорит Гойхман. С учетом этого фактора можно предположить рост цен на популярные курорты не выше 15—18%, что, конечно, тоже немало, поскольку опережает общую инфляцию в три раза. Однако здесь сказывается не только повышение спроса, но и увеличение расходов принимающей стороны — дорожают перевозки, продукты, коммунальные услуги и пр.
Что касается господдержки туроператоров, то она предназначена прежде всего для того, чтобы помочь выполнить обязательства перед теми, кто уже оплатил поездки в Турцию, добавляет Марк Гойхман. Поэтому в лучшем случае субсидии на данные цели и льготы по обязательным взносам в фонды помогут компенсировать потери туристических компаний от закрытия Турции. Поддержать отрасль в целом они не смогут, да и цели такой не ставится.