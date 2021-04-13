Турция надеется на отмену запрета авиасообщения с Россией

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил, что российские власти могут изменить свой подход к оценке безопасности отдыха россиян в стране после визита делегации, которая оценит ситуацию на месте, сообщает РИА «Новости».

«Вчера я два раза говорил с главой минздрава России. В ближайшее время он пришлет делегацию, и в курортных регионах – Анталья, Измир – она изучит ситуацию с точки зрения безопасного туризма. Я думаю, что после этого подход может быть другим», - сказал Коджа.

Сегодня, 12 апреля, вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова заявила, что Россия приостановила авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня. Исключение будет сделано для двух рейсов в неделю по направлению Стамбул — Москва и вывозных рейсов.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что Россия открыла авиасообщение с 30 странам, и в 21 из них наблюдается «дестабилизация ситуации» с распространением коронавируса. «Но самые высокие цифры заболеваемости зарегистрированы в Турецкой Республике. И я напомню: если в России это было 45 случаев на 100 тыс. населения, в Турции этот показатель составил 455 на 100 тыс. населения за неделю», — сказала Попова.

По словам Поповой, после возобновления авиасообщения, при возвращении домой были протестированы почти 3 млн россиян, из которых у 25 тыс. человек обнаружили коронавирус. При этом 80% заразившихся — это россияне, прибывшие из Турции. Глава Роспотребнадзора добавила, что ситуация с распространением коронавируса в Турции осложняется с начала марта, и «на сегодняшний день темпы прироста не приостанавливаются».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение о приостановке авиасообщения с Турцией не связано с визитом президента Украины Владимира Зеленского в эту страну. «Нет. Это связано с тревожной эпидемиологической ситуацией», – сказал Песков, отвечая на вопрос, о возможной связи поездки Зеленского с ограничением полетов.

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