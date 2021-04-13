Турция ужесточает карантин из-за коронавируса

Турция вводит частичный локдаун в стране из-за роста количества выявляемых заражений коронавирусом, сообщает Интерфакс со ссылкой на турецкое агентство «Анадолу».

«Турция ужесточит меры против COVID-19 и введет частичный локдаун в течение первых двух недель Рамадана», – сказал президент Турции Реджеп Эрдоган. В стране запрещаются поездки между городами за исключением неотложных ситуаций.

Вчера, 12 апреля, вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова заявила, что Россия приостановила авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня. Исключение будет сделано для двух рейсов в неделю по направлению Стамбул — Москва и вывозных рейсов.

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил, что российские власти могут изменить свой подход к оценке безопасности отдыха россиян в стране после визита делегации, которая оценит ситуацию на месте, сообщает РИА «Новости».

«Вчера я два раза говорил с главой минздрава России. В ближайшее время он пришлет делегацию, и в курортных регионах – Анталья, Измир – она изучит ситуацию с точки зрения безопасного туризма. Я думаю, что после этого подход может быть другим», - сказал Коджа.

В течение последнего месяца ежедневное количество инфицированных в Турции выросло более чем в три раза. Если в период с 1 по 10 марта фиксировалось от 10 тыс до 15 тыс случаев инфицирования коронавирусом в сутки, то в начале апреля это число составляло более 40 тыс в день. А последние пять дней в стране фиксируется более 55 тыс случаев инфицирования коронавирусом.

Всего с начала пандемии в Турции было инфицировано коронавирусом 3,9 млн человек, 34 тыс пациентов скончалось.

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