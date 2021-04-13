Зачем Турции канал вдоль Босфора и при чём здесь Украина

Президент Турции Реджеп Эрдоган является одним из немногих иностранных лидеров, которые помогают Украине начать новую войну на Донбассе. И действует тут турецкий лидер исключительно в рамках турецких национальных интересов – как он их понимает.

10 апреля президент Украины Владимир Зеленский обратился к турецкому султану. Нет, не в духе казаков – Владимир Александрович лично приехал к Реджепу Ахметовичу. И не с претензиями, а с просьбами. И, судя по всему, уехал из Турции более чем довольным. И с экономической, и с политической точек зрения.

Статья по теме: Турция Реджепа Эрдогана: власть амбиций

Так, Турция является одной из немногих стран, готовых инвестировать серьезные деньги в несерьезную на данный момент Украину. «Украина – это место, где можно достаточно дешево купить старые технологии. Этакая территория “распродажи в черную пятницу” для Турецкой республики. Именно поэтому, например, Зеленский и Эрдоган договорились о совместном производстве Ан-188», - говорит Эксперту Online старший научный сотрудник ИМЭМО РАН, доцент Дипломатической Академии МИД РФ Владимир Аватков. Кроме того, в ходе визита обсуждался вопрос о продаже Турции 50% многострадальной компании «Мотор Сич» (продукция которой очень нужна Анкаре для успешного самолето- и вертолетостроения). И вряд ли Вашингтон эту покупку заблокирует (как он ранее сделал в отношении сделки по продаже «Мотор Сич» китайцам). Зеленский и Эрдоган также обсуждали вопрос о подписании соглашения о Зоне свободной торговли, а также заявили о намерении в два раза увеличить товарооборот (по итогам 2020 года он составил 5 миллиардов долларов).

Однако куда важнее для Зеленского была политическая часть визита. «Мы основательно обсудили вопросы безопасности и совместное противодействие вызовам в Черноморском регионе, и стоит отметить, что видение Киева и Анкары совпадают как в отношении самих угроз, так и относительно путей должного реагирования на эти угрозы», - заявил Владимир Зеленский. Понятно, что речь тут идет о России. В подписанной Зеленским и Эрдоганом совместной декларации 20 пунктов, и почти половина из них носит откровенно антироссийский характер или же написана в антироссийских формулировках.

Статья по теме: Киев толкают к опасному шагу

Наиболее ярко это выражено в пунктах, касающихся Крыма. Эрдоган не просто не признает Крым российским (его вообще мало кто признает, даже союзники России по ОДКБ формально считают его украинским) – турецкий президент финансирует крымскотатарскую общину на Украине. Причем не только заботится о их благополучии (в частности, выделяет средства на строительство силами турецкой же компании пяти сотен домов для крымских татар в Киеве, Николаеве и Херсоне), но и дает деньги крымскотатарским террористическим организациям, не отказавшимся от планов по совершению диверсий в Крыму. А этого уже не делает ни Лукашенко, ни Пашинян, ни Касым-Жомарт Токаев. Более того, Эрдоган примет участие в намеченном на август первом саммите Крымской платформы (международном многоуровневом переговорном формате, где различные страны будут обсуждать способы давления на Россию за «аннексию» полуострова, а также упражняться в антироссийских заявлениях).

Гори, Донбасс

Но до августа еще нужно дожить. Здесь и сейчас куда важнее то, что не вошло в декларации. А именно помощь Эрдогана Зеленскому в деле разжигания новой войны на Донбассе. Причем как материальная, так и людская.

В материальном плане Анкара снабжает Киев оружием – прежде всего беспилотниками. «Украина – это еще и возможность для апробации новых вооружений Турецкой республики. Именно поэтому Анкара и будет поставлять туда свои беспилотные летательные аппараты», - говорит Владимир Аватков.

Причем, возможно, не только лишь беспилотники – Турция сейчас активно развивает свой ВПК, испытывает новые образцы оружия на Ближневосточном театре (в Ливии, Сирии), провела испытания на Кавказском театре (против Армении), и теперь нуждается в европейском театре, где противником выступает уже по настоящему технически оснащенная держава. Те же Байрактары, например, очень хорошо зарекомендовали себя против стран, у которых слабая система ПВО – но потенциальным покупателям интересно, будут ли беспилотники настолько же эффективны против игроков, обладающим настоящей, эшелонированной противовоздушной обороной. Источники автора на Донбассе говорят, что пока не очень эффективны – а значит турецким конструкторам теперь есть что дорабатывать.

Помогает Эрдоган Зеленскому и людьми. Так, на Украине уже присутствуют турецкие военные инструкторы – пришли в комплекте с «Байрактарами» для обучения использования дронов в боевых условиях. Более того, ряд источников сообщают (и отечественные источники автора это подтверждают), что Турция начинает переброску на Украину своих башибузуков – бойцов из сирийских террористических группировок.

Казалось бы, какой в этом смысл? Солдат у Зеленского хватает. Мотивированных воевать на Украине тоже достаточно (страна уже семь лет как является чашкой Петри для различных антироссийских идеологий). Да, закаленные в боях сирийские террористы являются куда лучшими бойцами, чем украинские националисты (боевой опыт многих из которых ограничивается лишь мародерством, запугиванием граждан Украины, участием в переделе собственности и факельными маршами по городам страны), но Анкара все-таки посылает их на Украину не воевать. Целями Эрдогана является скорее «демонстрация флага».

Да, отчасти это демонстрация Евросоюзу – о готовности Турции отправлять своих прокси даже в страну, которая входит в сферу влияния ЕС. Но прежде всего переброска террористов к российским границам является средством дипломатического, политического и психологического давления на Москву. Анкара уже делала подобное – когда перебрасывала тысячи сирийских террористов в Азербайджан во время Второй Карабахской войны (о чем говорил глава СВР Сергей Нарышкин). В Кремле рассматривали этих командировочных как прямую угрозу безопасности регионов российского Северного Кавказа.

В Анкаре же пытаются дать Кремлю понять, что насколько России для обеспечения ее безопасности важен Южный Кавказ и Украина, настолько Турции важно ее присутствие в Сирии. Где, напомним, российские войска продолжают оптом уничтожать протурецкие террористические группировки и даже, по слухам, готовят сирийскую армию к новому наступлению. И, по всей видимости, чем более активно будут действовать российские ВКС в Сирии, тем более активно будет работать Эрдоган с киевским режимом.

Большие планы, большие друзья

Размен Сирии на Украину – не единственная внешнеполитическая причина, побудившая Эрдогана сблизиться с Зеленским. На кону еще большие региональные планы, а также не менее большие отношения с главным союзником.

«Украина нужна Турции для реализации геополитических планов Эрдогана. Эрдоган пытается создать подконтрольную себе систему Черноморско-Каспийского региона. И если с тюркскими государствами, находящимися в этом регионе, у Анкары сотрудничество выстроено, то с Украиной процесс сейчас как раз идет», - говорит Владимир Аватков. Интегральной частью этих планов является превращение Турции в транзитный хаб для прокачки углеводородов (а также иных товаров из Ближнего Востока) в Европу, а также развязывание себе рук для контроля Черного моря. Именно для этого Турция сейчас строит канал «Стамбул». После окончания строительства этого альтернативного Босфору канала, а также сооружения нового (альтернативного Дарданеллам) Анкара получит водную артерию, не подпадающую под действие Конвенции Монтре. То есть, проще говоря, контроль над проходом в и из Черного моря грузовых и военных судов.

Понятно, что реализации этих планов могут помешать американцы – но могут им и помочь в случае, если посчитают, что действия Эрдогана соответствуют их интересам. «Соединенные Штаты недовольны повышением самостоятельности Анкары, и туркам необходимо демонстрировать Вашингтону лояльность. Она проявляется в том числе в обозначении Эрдоганом готовности дестабилизировать постсоветское пространство», - говорит Владимир Аватков. Напомним, что администрация Джозефа Байдена официально взяла курс на сдерживание России по всем фронтам, и в рамках этого сдерживания планирует разморозить или создать конфликты вдоль всех российских границ. И она, безусловно, довольна совпадением американо-турецких интересов в украинском вопросе.

Но вот кто точно не будет доволен, так это Москва. Министр иностранных дел России Сергей Лавров прямым текстом предупредил Эрдогана не мутить воду на Украине. И вслед за этим предупреждением Россия временно запретила своим туристам посещать турецкие города и пляжи. Конечно, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что запрет никак не связан с визитом Зеленского (в Турции действительно резкий всплеск заболевания коронавирусом), но все всё поняли. И очень хотелось бы, чтобы при этом сделали правильные выводы.