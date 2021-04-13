У «Яндекса» появилась умная камера

В приложении «Яндекс» теперь появилась умная камера, которая включает в себя технологии компьютерного зрения, машинного перевода и поиска, способного искать и распознавать предметы, а также переводить тексты, сообщает пресс-служба компании в пресс-релизе.

«Стоит навести на что-нибудь камеру, и она отметит объекты, которые смогла распознать. Про многие из них можно узнать, что это и где продаётся. Скажем, если понравился чей-то рюкзак, легко посмотреть, где купить такой же или похожий», - говорится в сообщении. Также в компании пояснили, что при помощи камеры можно выяснить все об архитектурном объекте, картине или растении.

Также при помощи приложения можно перевести любой иностранный текст или надпись. К примеру, если направить камеру на этикетку с незнакомым языком, то сразу будет осуществлен перевод с помощью «Яндекс.Переводчика». В компании рассказали, что распознавание происходит с помощью технологий компьютерного зрения, которые встроены в умную камеру и наделены способностью распознавать отдельные объекты. Кроме того, с помощью специального сканера, который есть в приложении, можно сделать цифровую копию любого документа.

