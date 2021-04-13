В Германии подали иск против «Северного потока – 2»

Организация по защите окружающей среды (DUH) подала иск в административный суд немецкого город Гамбург, оспаривая разрешение регулятора ФРГ на строительство газопровода «Северный поток – 2».

В заявлении организации, которая регулярно критикует трубопровод и инициирует судебные разбирательства по проекту, отмечается, что иск в административном суде Гамбурга направлен против разрешения строительных работ в чувствительный период гнездования птиц, выданный Федеральным ведомство по судоходству и гидрографии BSH.

Кроме того, в DUH пояснили, что иск подан после того, как BSH отклонила протест против разрешения на строительство.

«Мы считаем разрешение BSH на дальнейшее строительство от января 2021 года неправомерным: потребности в этом газопроводе нет. А вот последствия для климатических целей игнорируются, влияние на морских птиц и морских свиней на основании неактуальных данных игнорируется», – резюмировали в организации.

Чем ближе завершение строительства многомиллиардного газопровода по дну Балтийского моря, по которому российский газ пойдёт напрямую в ФРГ, минуя Украину, тем сильнее желание политиков, в том числе и США его остановить. В частности, американский Госдеп даже назначил для этого специального человека, единственной задачей которого будет всячески мешать окончанию строительства «Северного потока – 2».

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